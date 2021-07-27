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МТЗ заинтересован вернуться на рынки Америки

Наращивание внешних поставок - сейчас одна из основных задач для белорусских предприятий. Важно воспользоваться мировой экономической паузой и занять свободные ниши. Например, МТЗ заинтересован вернуться на рынки американского континента.


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