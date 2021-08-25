МТЗ заключил контракты на отправку 260 тракторов BELARUS на Кубу. Таким образом завод возобновил поставки техники в эту страну, в прошлом году их не было. Сейчас МТЗ удалось выстроить прямую схему взаимодействия с кубинскими покупателями, исключив риск того, что сделка может не состояться. До конца сентября контракт предполагается закрыть.