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МТЗ заключил контракты на отправку 260 тракторов BELARUS на Кубу

МТЗ заключил контракты на отправку 260 тракторов BELARUS на Кубу. Таким образом завод возобновил поставки техники в эту страну, в прошлом году их не было. Сейчас МТЗ удалось выстроить прямую схему взаимодействия с кубинскими покупателями, исключив риск того, что сделка может не состояться. До конца сентября контракт предполагается закрыть.

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