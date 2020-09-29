Чтобы устранить конкурентов, Западу выгодны и забастовки на наших предприятиях. Но мудрые и трудолюбивые белорусы не собираются отдавать экономику на разграбление. Познакомимся с работниками Березовского мясоконсервного комбината - успешного предприятия, которое имеет сеть фирменных магазинов не только в Беларуси, но и за ее пределами.



