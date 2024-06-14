Белорусский мультибрендовый магазин "Да дому" планируют открыть в Баку

Концерн масштабирует отечественную продукцию в Баку. Акцент сделают на изделиях из льна, домашнем текстиле, деловых костюмах и посуде.



Напомним, первый концепт-стор в Беларуси открылся чуть более года назад, позжетакие площадки появились в российских Екатеринбурге и Новосибирске.

