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Белорусский мультибрендовый магазин "Да дому" планируют открыть в Баку

Мультибрендовый магазин белорусских товаров "Да дому" планируют открыть в Азербайджане.Определенные договоренности уже достигнуты, заявила председатель "Беллегпрома" Татьяна Лугина.

Концерн масштабирует отечественную продукцию в Баку. Акцент сделают на изделиях из льна, домашнем текстиле, деловых костюмах и посуде.

Напомним, первый концепт-стор в Беларуси открылся чуть более года назад, позжетакие площадки появились в российских Екатеринбурге и Новосибирске.

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