Мультибрендовый центр продукции белорусского машиностроения откроется в Новосибирской области

На встрече в правительстве сегодня стало известно, что в Новосибирской области откроется мультибрендовый центр продукции белорусского машиностроения. Вице-премьер Петр Пархомчик отметил, что шоурум наших товаров будет на базе торгового дома МТЗ-Сибирь, где представят практически всю линейку отечественной техники: тракторы, комбайны, машины для коммунального хозяйства и пассажирский транспорт. Площадка также станет научным центром для обучения и сервисного обслуживания. К слову, промышленная кооперация - это узловой элемент в сотрудничестве Минска и Новосибирской области. Такая работа ведется с нашим БелАЗом по производству электроприводов. Успешно реализуются совместные проекты по выпуску пассажирской техники.