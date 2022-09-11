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Мурманск привезет в Беларусь рыбу, а увезет малька и корма
Беларусь заинтересована в поставках рыбы и морепродуктов из Мурманской области. Этот вопрос обсуждался на неделе в правительстве с делегацией Мурманской области.
C учетом корректировки логистических цепочекпроработают этот вопрос с мурманскими рыбаками и рассмотрят возможность увеличения поставок в Беларусь. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Главный эфир" заявил губернатор Мурманской области России Андрей Чибис.
В свою очередь регион заинтересован в продукции Белорусской национальной биотехнологической корпорации.
"У нас крупнейший производитель в сфере аквакультуры, которая разводит лосось в огромных садках в море на территории Мурманской области, - сказал губернатор. - Уже попробовали и используют корма из Республики Беларусь. Наши коллеги удовлетворены качеством".
Он также отметил, что тема малька для постоянного воспроизводства тоже стоит на повестке дня. "Думаю, что коллеги также найдут точки соприкосновения. Этот вопрос точно актуален", - сказал Андрей Чибис.
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