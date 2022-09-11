Мурманск привезет в Беларусь рыбу, а увезет малька и корма

Беларусь заинтересована в поставках рыбы и морепродуктов из Мурманской области. Этот вопрос обсуждался на неделе в правительстве с делегацией Мурманской области.

C учетом корректировки логистических цепочекпроработают этот вопрос с мурманскими рыбаками и рассмотрят возможность увеличения поставок в Беларусь. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Главный эфир" заявил губернатор Мурманской области России Андрей Чибис.

В свою очередь регион заинтересован в продукции Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

"У нас крупнейший производитель в сфере аквакультуры, которая разводит лосось в огромных садках в море на территории Мурманской области, - сказал губернатор. - Уже попробовали и используют корма из Республики Беларусь. Наши коллеги удовлетворены качеством".