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МВФ ослабит кредитную нагрузку для 25 беднейших стран-должников
Международный валютный фонд решил помочь облегчить долговую нагрузку беднейшим странам. Так, МВФ предоставит им гранты в общей сложности на 500 миллионов долларов, чтобы погасить кредиты. Как отметили в фонде, средства выделили страны-доноры. Это Великобритания, Япония, Китай, Нидерланды и ряд других. При этом глава МВФ отметила, что фонд хочет нарастить пакет помощи почти до полутора миллиардов долларов. Это даст возможность бедным странам погасить платежи по имеющимся долгам с шести месяцев до полных двух лет. Что касается увеличения доли участия самого фонда путем продажи части золотовалютных резервов, (которых, к слову примерно 140 миллиардов долларов), то в МВФ заявили, что такой вариант не рассматривается.
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