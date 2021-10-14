МВФ предупреждает о рисках пандемии для мировой экономики

До конца года глобальная экономика, по оценкам Международного валютного фонда, продолжит расти. По итогам 2021года, рост составит почти 6 процентов, считают эксперты. Однако показатели роста мирового ВВП будут на десятую процента ниже, чем предсказывали в МВФ в июле. Причины небольшого замедления темпов роста глобального ВВП разнообразны. В первую очередь на них сказывается влияние пандемии короновируса: из-за мер, введенных правительствами большинства стран ради борьбы с распространением инфекции в мире, пострадали цепочки товарных поставок.