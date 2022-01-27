МВФ призвал Сальвадор отказаться от биткоина

Международный валютный фонд призвал Сальвадор, который признал биткоин в качестве платежного средства, отказаться от него. Стране напомнили, что криптовалюта несет в себе большие риски для финансовой стабильности, и ее легальный статус остается главным препятствием для получения кредита от фонда. К слову, с осени Сальвадор начал майнить собственные биткоины на вулкане. Это первый случай, когда для добычи криптовалюты используется экологически чистая энергия.