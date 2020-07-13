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МВФ: ВВП в ЕС вернется к прежнему уровню к 2022 году

Более 100 миллиардов долларов не досчитались из-за коронавируса европейские компании. Согласно исследованию одного из ведущих мировых агентств финансовой информации "Доу-Джонс энд Компани", больше всего пострадали энергетики, автопроизводители и модная индустрия. Международный валютный фонд делает неутешительные прогнозы: возвращение реального ВВП Евросоюза к уровню 2019 года ожидается только в 2022. Кроме того, в этом году ВВП в ЕС сократится более чем на 9 %.

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