"Мы нацелены сохранить позиции лидеров" - Кушнаренко о рекордном намолоте зерна в Минской области

Региональный намолот зерновых с учетом рапса и кукурузы, превысивший 3 млн т, - рекорд для нашего АПК. Минская область впервые достигла этого уровня. Чем не повод торжественно отметить это яркое событие сезона.

И вот они - районы-передовики. У Минского и Несвижского районов намолоты более 260 и 250 тыс. т соответственно. А номер один в области и во всей стране - Слуцкий район. У него на сегодня уже более 310 тыс. т зерна. За такими достижениями - нелегкий труд представителей многих профессий: от агрономов и операторов зерносушильных комплексов до комбайнеров.

"Мы нацелены на то, чтобы с учетом имеющегося опыта сохранить позиции лидеров. Для этого есть все необходимое: в оптимальные сроки завершенный сев озимых, которые составляют 82 % от общей площади", - отметил председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко.

Более детальные итоги сезона-2026 как в растениеводстве, так и в животноводстве аграрии Минской области подведут совсем скоро. Традиционно это проходит в День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этом году мы его отметим 15 ноября.