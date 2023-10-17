Мы договорились с Беларусью о перезапуске отношений в экономике и промышленности - глава МИД Венесуэлы

Беларусь и Венесуэла намерены сделать перезапуск отношений в сферах экономики и промышленности. Это отметил журналистам министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА .

Он подчеркнул: "Мы провели очень плодотворный визит в Беларусь. Состоялась встреча с моим коллегой, министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником, с политическим руководством страны, сейчас - с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. И мы договорились осуществить перезапуск наших двусторонних отношений в торгово-экономической, промышленной сферах. И это мы намерены сделать в ближайшее время".

"В качестве первого шага, как мы анонсировали, в Минске состоится очередное заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Оно запланировано на 28-29 ноября. В этом заседании примут участие министры, министерства обеих стран, руководители предприятий. И в рамках мероприятия мы конкретно проговорим состояние дел и направления, по которым будем двигаться дальше", - рассказал Иван Хиль Пинто.

По его словам, также в ходе состоявшихся переговоров были обсуждены другие темы двустороннего сотрудничества: энергетическая сфера, сельское хозяйство, туризм и другие направления.

"Мы приложим максимум усилий для того, чтобы не просто перезапустить наши двусторонние отношения, а вывести их на еще более высокий уровень, - заверил венесуэльский гость. - Таким образом, у нас предстоит очень тесная плодотворная работа, большой объем работы нас ожидает, и мы ориентированы развивать дальше не только наши политические контакты, но и усилить наше торгово-экономическое сотрудничество.