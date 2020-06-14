Мы это сделали! Медицина

Один из методов лечения COVID-19 - переливание плазмы крови от перенесших коронавирус пациентов. Это помогает лучше вырабатывать антитела. Ежедневно в донорские пункты Беларуси приходит 50 новых выздоровевших, чтобы помочь излечить других. За заготовку крови и ее компонентов в стране отвечает РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Подобные ему научно-практические центры - это отдельное достижение Беларуси. Наверное, если бы мы не создали такую сильную базу за 25 лет, сегодня пришлось бы сложнее. И вот как раз о них, о таких центрах, - в нашем следующем материале. Продолжаем рубрику "Мы это сделали!". Цикл репортажей о том, как изменилась страна с начала своей независимой истории.Рассказывает Анастасия Бенедисюк.





В детскомкардиохирургическомцентре сегодня оперируютноворожденных весом в 700 граммов

Это действительно исторические кадры. 31 декабря 2004. Открытие детского кардиохирургического центра. Такого новогоднего чуда ждали годы. К началу нулевых в стране с врожденной патологией сердечно-сосудистой системы было зарегистрировано 17 000 детей. Не хватало коек, врачей, устарела техника и технологии. Медлить было нельзя. Путь к маленькому сердцу проложили за четыре года. Наверняка эти юные пациенты тогда и не понимали, что им спасают жизнь.Чтобы эти слова сказать как можно большему количеству мальчишек и девчонок, закупили лучшее оборудование. Вот Президенту показывают кювез. По стоимости он сравним с автомобилем премиум-класса, и это лишь один кювез. Денег не жалели. Но и спрос с центра был серьезный: тысяча операций в год. Сегодня делают больше. И многие впервые в мире. Оперируют с любыми пороками сердца, даже новорожденных весом в 700 граммов.





6 000 операций в год делают в РНПЦ кардиологии

Настраивают на нужную частоту маленькие сердца и вРНПЦ кардиологии. Кстати, именно он во многом стал основой для детского кардиохирургического центра. А ведь открылся официально лишь на четыре года раньше. Вообще начало нулевых смело можно именовать временем расцвета РНПЦ.В моих руках 3D-модель сердца. Именно на таком пластиковом аналоге, созданном под анатомию конкретного человека, белорусские кардиохирурги отрабатывают сложнейшие операции. Есть еще малоинвазивный метод замены клапана (требуется лишь небольшой прокол), лечение стволовыми клетками, пересадка органа. 6 000 операций ежегодно делают в РНПЦ.

Центр гибридной кардиохирургии должен появиться к2024 году

В 2018 в центре появился еще один профиль - гибридные операции. Это комбо коронарного шунтирования (т.е. открытого хирургического вмешательства) со стентированием (через артерии и вены). По сути, две операции делаются одновременно. Врачи достигают большего результата с меньшей травмой для пациента. Чтобы поставить технологию на поток, даже решили открыть отдельный Центр гибридной кардиохирургии - вот его очертания уже виднеются во дворе РНПЦ. На проект потратят около 97 миллионов рублей. Из них меньше трети на здание, все остальное - оборудование. Дедлайн - 2024 год.



Медицина - высокорентабельныйбизнес

Количество операций с 2001 года выросло в десятки раз. Выстроилась система, и теперь уже многие операции на сердце могут делать в областных, а то и в районных центрах. А ведь в СССР кардиологическим, да что там, в целом медицинским центром считалась Москва. В Беларуси был только отдел при НИИ кардиологии. Клинической базой считалась 4-я больница. Отправной точкой создания РНПЦ можно считать открытие операционного модуля. Изменение внесут и сделают первую, вторую, третью, десятую, сотую успешную пересадку сердца. В РНПЦ готовы и выполняют трансплантацию комплекса сердце-легкие, сложнейшую операцию во всем мире.Как прогрессировала белорусская медицина, рассуждает Павел Пашук - один из лучших травматологов страны, в свое время руководитель Центра хирургии кисти, еще много его регалий можно назвать, но сегодня он просто пациент РНПЦ кардиологии. Во вторник ему пересадили сердце.

Сегодня хирургия развивается так стремительно, что программы в вузах порой не успевают. Учиться приходится каждый день.Страны бывшего Союза, дальней дуги. Проще назвать, кто не приезжает. Это уже о НПЦ трансплантологии. Мастер-классы, стажировки. Отдельные мировые светила даже занимаются научной деятельностью на базе центра. А он, кстати, в ближайшее время станет еще больше и функциональнее. Достраивается хирургическое отделение, планируется возведение гематологического, где будет два суперсовременных отделения трансплантации костного мозга. Часть денег, которые взяли в банке для строительства, возвращать будут уже из своей прибыли. Сегодня медицина становится высокорентабельным бизнесом.

Освоенатехнологиясплит-трансплантации. Онаспасает сразу две жизни

Каждая операция снимается. Камера вмонтирована даже в эти лампы над хирургическим столом. Картинка операции поступает на монитор, это позволяет врачам рассмотреть мельчайшие детали. Благодаря таким средствам телемедицины в режиме реального времени медики могут связаться с коллегами из любой точки: попросить помощи или поделиться опытом.Вот как все начиналось. 2008 год. Еще не такой известный хирург Олег Руммо показывает небольшую операционную в блоке 9-й больницы, где на тот момент шел капитальный ремонт. Это была маленькая комнатка, фактически в коридорных условиях вместе командой он сотворил чудо. Сделали первую пересадку печени. Удачную. Это был важный год, Год здоровья.

Инвестиции себя оправдают. Александр Лукашенко проинспектирует это через 7 лет после той встречи. Лично. Печень, сердце, легкие, поджелудочная железа. Делают сплит-трансплантации - такая технология спасает сразу две жизни.

Благодаря ранней диагностике и скринингу ежегодновыявляется около 50 000 онкозаболеваний

В медицине, как и в любой промышленности, важна идея. Например, выдающийся хирург, ученый Александров еще в 60-х создал первую подвижную станцию ранней диагностики рака. Это было на базе МАЗа. За несколько лет на ней обследовали 60 000 человек. Сегодня без нее трудно представить онкологию. Первую-вторую стадии опухоли выявляют у 70 %.

2001 год действительно придал новый импульс центру. Введены в строй новые корпуса, модернизированы старые. Закупили современное диагностическое и лечебное оборудование, в том числе комплекс для проведения мегавольтной лучевой терапии.Благодаря ранней диагностике и скринингу ежегодно в нашей стране выявляется около 50 000 онкозаболеваний. В помощь и ПЭТ-центр. Позитронно-эмиссионная томография позволяет находить самые мелкие метастазы у онкобольных и, если необходимо, кардинально менять лечение. Около 100 операций в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии делают ежедневно.Что касается географии, спасаем не только белорусов. За последний год центром оказано медуслуг на 3,5 миллиона долларов. Недавно открыли пансионат, где могут размещаться и зарубежные пациенты.