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"Мы готовы представить наши строительные компании" - Александр Конюк рассказал о потенциале сотрудничества Беларуси и Армении
Новые производства Беларусь открывает в Закавказье. В Армении в ближайшее время заработает первое из них - по сборке лифтов. В планах вместе выпускать и тракторы, тем более белорусскую технику здесь знают. Мы же готовы больше привозить из Армении тех же сухофруктов. Сейчас обсуждается открытие в Минске торгового дома солнечного Еревана. Детально об этом будут говорить в белорусской столице в начале октября на заседании совместного Совета по сотрудничеству.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Армении Александр Конюк рассказал о потенциале инвестиционного сотрудничества Республики Беларусь и Республики Армении, а также ответил на вопрос о том, появляются ли новые белорусские компании на территории Армении, и готов ли армянский бизнес, капитал зайти в Беларусь.
К сожалению, этот процесс не очень активный. Наши братья-армяне очень нуждаются в услугах строительства. В этом у них очень малый потенциал, и мы готовы представить наши строительные компании, которые готовы прийти на армянский рынок. Белорусская компетенция в строительстве очень высокого уровня. Самый главный проект, который мы сейчас отрабатываем, в сентябре он уже будет практически реализован - "Могилевлифтмаш".
В 2023 году Беларусь должна поставить в Армению более 800 лифтов. "Это официальный шаг, мы выиграли тендер и уже поэтапно их поставляем. И мы уже пошли дальше. Вначале разговор велся о том, чтобы сделать сервисное обслуживание здесь, но теперь уже создано совместное предприятие по выпуску белорусских лифтов, я лично был на этом заводе. Также в планах создание сборочного производства тракторного завода. Этот проект будет реализован, так как это необходимо, во-первых, это очень нужно Армении, но и не менее нужно нам, так как мы поставляем туда технику", - отметил Александр Конюк.
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