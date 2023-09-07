Мы готовы развивать взаимовыгодное сотрудничество со всеми. В Беларуси с визитом премьер-министр Королевства Эсватини

Беларусь выстраивает взаимоуважительный диалог со всеми странами, которые готовы на равных разговаривать и работать сообща на благо друг друга. Наши интересы и на российском рынке, а также в странах Юго-Восточной и Центральной Азии, Латинской Америке и Африке.

Дальняя дуга - нынче путь развития. Там большие рынки и большая потребность в обновлении техники, освоении новых подходов возделывания земель и медицинском оборудовании. За Африканским континентом будущее. Это быстрорастущий регион, перспективный драйвер мировой экономики. Мы активно сотрудничаем с ЮАР, Египтом, Зимбабве, Экваториальной Гвинеей. Готовы и расширять список партнеров, которые также заинтересованы работать с нами долго. 20 июня в Беларуси как раз с визитом находится премьер-министр Королевства Эсватини. Это первый приезд представителей этой африканской страны в Беларусь. Но уже в первый день совместных планов на год и больше. Подробности в репортаже Светланы Лукьянюк.

Увидев этот флаг, мало кто сразу скажет, какой он страны. И даже название - Королевство Эсватини - заставляет заглянуть в карту. Это Южная Африка. Страна граничит с ЮАР и Мозамбиком. Численность населения 1,35 млн человек. Это меньше, чем численность жителей Минска. Но для нас нет больших или маленьких партнеров. Главное - взаимный интерес и желание сотрудничать.

В Беларуси с визитом находится премьер Королевства Эсватини. Наши дипотношения подписями скрепили буквально в начале июня. И такой быстрый приезд в Минск - это лучшее подтверждение, что Беларуси на Африканском континенте доверяют. Да, и мы на высшем уровне не раз говорили, что сегодня время Африки.

Здесь проживает за 1,5 млрд человек или 18 % населения Земли. К 2050 году, по прогнозам, будет более 2 млрд. На долю континента приходится 65 % мировых пахотных земель и треть мировых полезных ископаемых. Настоящая кладовая и колоссальный потенциал для развития, 40 % запасов мирового золота и до 90 хрома и платины, а еще алмазы, уран. А вот с современным машиностроением пока дефицит.

Мы можем предложить, с одной стороны, то, что на поверхности - нашу великолепную сельхозтехнику и оборудование для нужд аграрного сектора. Но я бы видел здесь возможности более широкие. Речь идет не только о поставках техники, надо предлагать комплексные решения, связанные с передачей и трансфером технологий, с передачей нашего опыта возделывания тех или иных культур в растениеводстве или животноводстве. Вопросы обучения. У нас великолепная база в АН. Понятно, что не сразу и одномоментно. Но это наши сильные стороны, их нужно использовать и предлагать. Павел Взяткин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кении

Это белорусская стратегия прихода на этот огромный континент. Ведь богатство Африки в каком-то смысле стало тяжелой ношей для нее. Все ценное выкачивали за бесценок, а продавали за миллиарды западные страны. Так было и десятилетия назад, к сожалению, сохраняется и ныне. Транснациональные компании, обогащая себя, абсолютно не вкладывают деньги в развитие. Поэтому многие сельхозрегионы и по сей день не имеют хорошей современной техники. А именно она является залогом хороших урожаев.

Это уже точно знают в Зимбабве. В 2023 году впервые за 50 лет страна полностью обеспечила себя урожаем зерна и все благодаря белорусской технике. Сейчас уже идет третий этап обновления. Об этом премьер говорил и на встрече с коллегой из Королевства Эсватини. Учитывая, что и этот регион аграрный.

Белорусские делегации, Президент нашей страны, правительственные и парламентские делегации последние годы особенно часто посещают Африканский континент с визитами. И я подчеркну, что Республика Беларусь - это надежный и проверенный партнер для многих африканских государств. Надеемся, что ваш визит поставит и Королевство Эсватини в этот же ряд. Заинтересованы в выведении наших двусторонних отношений, в первую очередь в торгово-экономической сфере, на стабильные рельсы, на которых обе страны могли бы получить свои преимущества. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

"Я хотел бы поприветствовать вас от лица короля нашего государства. Он очень заинтересован в хороших результатах нашего визита. Мы готовы активно работать над развитием взаимоотношений. И мы здесь для того, чтобы укрепить двусторонние контакты", - отметил премьер-министр Королевства Эсватини Рассел Ммисо Дламини.

Беларусь надежный и проверенный партнер для многих африканских государств. Визиты на высшем уровне в Зимбабве, Экваториальную Гвинею, Кению, Судан и Египет. Контакты на уровне торговых палат и предприятий. Президент Беларуси не раз говорил, что Минск за справедливый, многополярный мир, мы идем в Африку как друзья.

Очевидно, что Африка переживает своего рода ренессанс. На наших глазах она становится ключом к устойчивому развитию планеты в XXI веке. Страны континента решительно настроены выйти из-под диктата западных транснациональных корпораций, которые навязали им роль сырьевых придатков, выкачивая нефть, золото, газ, обрекая народы Африки на жалкое существование и голод. Беларусь же в отличие от западных "демократизаторов" готова помочь вам быть хозяевами на своей земле на благо собственного народа. Создать национальную промышленность, модернизировать сельское хозяйство, развивать науку и технологии. Александр Лукашенко, Президент Беларуси (7.09.2023 год)

К тому же у белорусской техники в Африке давно есть знак качества. Еще тракторы с советских времен держатся на ходу. Но сегодня важно идти вперед, обмениваться опытом. Многие врачи и инженеры учились и учатся в белорусских вузах, поэтому диалог выстраивать несложно. В этом убедилась и съемочная группа АТН, которая недавно работала на континенте. Обо всем подробно рассказали в большом проекте "Понятная политика. Беларусь-Африка".

"У нас много запросов в отношении импорта из Беларуси, особенно, что касается машинного оборудования, начиная с сельскохозяйственной техники и других сельскохозяйственных продуктов, в частности, удобрений. Мы также имеем запросы в области медицины. Есть некоторые предприятия - белорусские производители, которые хотят создать производства в Кении и в регионе", - сказал президент торгово-промышленной палаты Кении Уильям Руто.

В прошлом году сразу 5 стран Африки вошли в топ-10 самых быстрорастущих экономик мира. Речь идет о Нигерии, Руанде, Маврикии, Анголе и Намибии. К примеру, в Нигерии экономика в 2023 году росла с темпом за 9 %. И в целом средний темп рост ВВП африканских стран в этом году ожидается на уровне 4 %.

Так что не только сегодня, но и завтра время Африки. Наши предприятия это понимают и все активней закрепляются на этом рынке. Минский тракторный завод в долгих представлениях не нуждается. Трактор из Беларуси - это символ страны. За 3 года наша техника отправилась в 20 африканских стран. Где-то пока единицы, а где-то и увесистые контракты.

Активно работаем, диверсификация экспорта идет довольно хорошо в этом году. Уже есть поставки в Судан, Египет. Контракты по Нигерии продолжаем. В том числе в этом году были поставки в Камерун, планируем в Гану, Кению. Эсватиния будет одной из тех стран, куда мы будем двигаться дальше. С учетом задач и поручений, я думаю, это рынок будет являться перспективным, так как он развивается, аграрный сектор является ключевым для Африканского континента. Михаил Кадников, заместитель генерального директора ОАО МТЗ по маркетингу - маркетинг-директор

Делегации Эсватини показали технику и в процессе сборки, и готовые модели. Большие цеха МТЗ и наши современные агрегаты с различным навесным оборудованием для обработки и сбора овощей и фруктов. И не только. Этим машинам нет равных на сельхозработах. А для континента, где 65 % мировых пахотных земель, это архиважно. К тому же мы не просто продаем технику, а предлагаем и все сервисное обслуживание на месте. И это очень важно, учитывая расстояние между покупателем и производителем. Про это подробно рассказали гостям, у каждого была возможность и заглянуть в кабину, как говорится, все попробовать собственноручно. Ведь от первого впечатления многое зависит в развитии отношений.

"Спасибо за приглашение. Минск - один из самых красивых городов, которые мне приходилось видеть. Мы видим здесь высокий уровень индустриализации, сельского хозяйства. Хотим получить ваш опыт, чтобы использовать его у себя на земле. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество и его развитие. Еще я вижу, как здесь счастливы и рады люди. Город такой густонаселенный, прекрасная инфраструктура. Поэтому мы смотрим не только на экономику, но и в целом на культуру. Образ жизни народа", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Эсватинии в Европейском регионе Сибусисиве Мнгомезулу.

У Беларуси дипломатические отношения почти со всеми странами Африканского континента. 52 из 54 уже в этом списке. Выбирая курс экономической дипломатии, мы идем в Африку не для того, чтобы наживаться на экспорте. Нашего Президента встречают там с уважением в виду его глубокого идейного понимания потребностей африканских народов. А еще нас объединяет справедливость и равноправие, про которые многие в современном мире забывают.

"Исходя из моего понимания Беларуси, вы очень сильны культурно. Может быть, ваша культура - причина, по которой другие страны накладывают на вас санкции, они хотят проникнуть в вашу культуру, но они не смогут этого сделать. Ваш Президент - это очень сильный человек. Я провел собственное исследование вашего Лукашенко и факт в том, что он способен сплотить ваше государство, что означает, что он лидер, чьему примеру хотели бы следовать", - подчеркнул сенатор от округа Нарок Ледама Олекина.

"Он показал, что не просто уважает Африку на словах. Он проявил свое уважение тем, что покинул Минск ради визита на континент. Совершил тур по Африке, думаю, посетил три или четыре африканские страны, включая Кению - это демонстрация солидарности. Это не тот человек, который просто так говорит "о да, мы уважаем Африку, она - ключ к миру". Очень много мировых лидеров, которые говорят об Африке как о ключе к миру, но они даже не знают, где она находится. Они думают, что Африка - это страна, но это континент, на котором проживают миллиарды людей, в состав которого входит 55 стран. То, что вы говорили, что Африка будет следующим ключом к миру, в конечном счете, является правдой. Именно поэтому Африка должна выстраивать взаимоотношения и быть очевидным, нормальным партнером, искать партнеров. Иметь возможность делиться идеями, знаниями о том, как что-либо сделать", - сказал журналист-международник газеты The Standard Мванги Майна.