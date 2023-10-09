Мы решительно настроены реализовывать все договоренности, достигнутые с Новосибирской областью - Головченко

Мы решительно настроены реализовывать все договоренности, достигнутые с Новосибирской областью. Об этом сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, сообщает БЕЛТА .

"В Беларусь приехала очень представительная и масштабная делегация из Новосибирской области. Мы благодарим вас за этот визит в нашу страну", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр поздравил Андрея Травникова с победой на недавних выборах на пост губернатора. "Вы показали очень убедительный результат. Это говорит о том, что люди поддерживают курс, который вы проводите. Искренне поздравляю вас с этой победой, - подчеркнул он. - В свою очередь мы настроены решительно реализовывать наши договоренности. Практически все направления, которые мы обсуждали, получили свое развитие".

Глава белорусского правительства отметил, что все задачи, поставленные во время визита в Новосибирскую область, сейчас находятся в активной фазе. "Растут взаимные поставки. Со своей стороны мы получаем важную номенклатуру для наших предприятий. Работаем плотно по электротранспорту - по модернизации трамвайного парка с участием "БКМ Холдинг". Также в Новосибирске мы посещали предприятие по производству электроприводов, которое развивает активное сотрудничество с БЕЛАЗом. По нашему поручению обсуждается вопрос по локализации в Беларуси отдельных элементов этого оборудования", - добавил Роман Головченко.

Премьер-министр также проинформировал о принятом решении по созданию комплексного центра, который объединит всех белорусских производителей машиностроительного оборудования. "Центр создается на базе торгового дома "МТЗ-Сибирь", который мы с вами ранее посещали. Тогда мы приняли решение объединить потенциал всех наших производителей под одной вывеской и одним мощным центром, чтобы работать с одной площадки на территории области и в близлежащих районах", - подытожил он.