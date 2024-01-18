Мы все умеем и можем - Лукашенко на примере ушедшего "Макдональдса" рассказал о способности Беларуси делать свое

Беларусь может и должна заниматься импортозамещением в тех сегментах, которые по причине санкций были оставлены инвесторами из недружественных стран. О работе в этом направлении глава государства Александр Лукашенко рассказал на совещании с руководством Совета Министров на примере ушедшего "Макдональдса", сообщает БЕЛТА.

"Публично хочу привести один пример очень яркий. Я не зря назвал "Макдональдс". Санкции ввели американцы. Они решили свернуть свою деятельность и уйти из Беларуси. Дверь открыта, уходите. Мы никого не держали, но и не выгоняли. Им было сказано: хотите работать - работайте, не хотите - уходите. "Но это же "Макдональдс"… "Разве кто-то сможет потом работать так, как "Макдональдс" в Беларуси" - главный был лозунг. И пошли ко мне ходоки: "Мы не сможем… Булочку там пополам разрезать и впихнуть туда колбасу или мясо не можем, картошка фри - и это мы не можем. Ничего не можем",

- напомнил глава государства о возникшем на начальном этапе проблемном вопросе.

Александр Лукашенко в связи с этим заметил, что Беларусь по всему миру продает высококачественные продукты питания - и молочные, и мясные, и многое другое.

"Картошка - ну мы же бульбаши. Булочку эту испечь - в нашем детстве этих булочек хватало, мы покупали за несколько копеек, и вкусно было и нормально. Разрезать булочку пополам, впихнуть мясо, картошку или салат туда не можем? Думаю, дай-ка я проверю, можем мы или не можем",

- рассказал Президент.

Заниматься и держать этот вопрос на контроле было поручено пресс-секретарю Наталье Эйсмонт, а от правительства - первому вице-премьеру Николаю Снопкову.

"Волевым образом была поставлена двум действующим лицам

(задача. - Прим. БЕЛТА).

Просто под руку попались. Идите и сделайте"

, - сказал глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что и сам в итоге был погружен в вопрос, хоть и ни разу не был в "Макдональдсе": "Пришлось окунуться, изучить эту систему. Ничего не пробуя и так далее".

В итоге в 25 ресторанах уже бывшего "Макдональдса" сейчас организована работа и продукция пользуется спросом у населения.

"На сегодняшний день поток людей нарастает, как мне доложил Снопков. Люди с удовольствием едят то, что там готовят. Мы начали готовить то, что "Макдональдс" всегда традиционно у нас готовил. И картошка фри у нас хорошая - из нашей картошки. "Макдональдс" не всегда покупал для этого белорусскую картошку. Возили черт знает откуда. Почему? Договаривались. Кому-то кто-то платил как-то. Сейчас едим свою картошку. Я уверен, что она лучше. Мясо еще впихивают туда - сделали,

- констатировал белорусский лидер. -

Встает вопрос, так что вы мозги пудрили, что это невозможно, что надо там кому-то продать?"

Александр Лукашенко пояснил, что на этапе принятия решения подумал, что если в России смогли заместить "Макдональдс", создав на месте оставленных ресторанов свою сеть, то это возможно и в Беларуси.

Более того, это не только вопрос импортозамещения как такового, но и питания людей, контроля за качеством продуктов.

"Это наше, белорусское. И мы несем за это ответственность. Мы нормально кормим наших людей. Импортозамещение в питании людей - это самое главное. Питание людей - это здоровье. Все остальное ерунда. Гайки, болты и прочее - это мы умеем закручивать и производить",

- подчеркнул Президент.

"А хотели продать: "Мы не умеем, мы не можем, ах-ох…" Мы все умеем и можем! Это должно лежать во главе угла,

- уверен глава государства. -