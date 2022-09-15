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Мясникович предложил ШОС разработать совместный транспортно-логистический мегапроект
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович предложил разработать совместно с Шанхайской организацией сотрудничества транспортно-логистический мегапроект. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.
Встреча Михаила Мясниковича и генерального секретаря ШОС Чжана Мина состоялась сегодня в Самарканде на полях саммита ШОС.
"Михаил Мясникович предложил совместно разработать транспортно-логистический мегапроект, призванный связать воедино территорию евразийского региона. Обсудить инициативу планируется в рамках предстоящих экспертных консультаций двух объединений. ЕАЭС готов представить для этого собственные наработки в сфере таможенного транзита, цифровизации транспортных коридоров и маршрутов", - отметили в пресс-службе.
Председатель Коллегии ЕЭК передал генеральному секретарю ШОС материалы по проекту создания витрины национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. "На заседании Евразийского межправительственного совета в августе был одобрен перечень приоритетных инфраструктурных транспортных проектов в странах ЕАЭС, - напомнили в пресс-службе. - Всего в перечне семь проектов стран ЕАЭС в разной стадии реализации. При этом все они направлены на развитие евразийских транспортных коридоров и маршрутов, транзитного потенциала и транспортной инфраструктуры, которая входит в международные транспортные коридоры "Восток - Запад" и "Север - Юг", в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс, один путь".
По данным пресс-службы ЕЭК, на саммите ШОС планируют рассмотреть стратегический документ по развитию взаимосвязанности и эффективных экономических транспортных коридоров. "Предложения по созданию новых маршрутов практически полностью совпадают с целями и задачами, которые определены и в стратегических документах ЕАЭС", - указали в пресс-службе.
"Также Михаил Мясникович и Чжан Мин подчеркнули необходимость объединения усилий ЕАЭС и ШОС в работе над рядом приоритетных направлений, в частности в сфере взаимных расчетов в национальных валютах и интеграции валютно-платежных систем на основе использования национальных валют для проведения трансграничных платежей, финансирования торговли и инвестиций, укрепления взаимодействия деловых кругов и молодежи", - добавили в ЕЭК.
Фото: БелТА
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