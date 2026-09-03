На Алтае прошло заседание Межбанковского валютного совета Нацбанка Беларуси и Центробанка РФ

Об укреплении стабильности финансовых систем Беларуси и России говорили 3 сентября на Алтае. В Манжероке прошло заседание Межбанковского валютного совета двух регуляторов: Нацбанка Беларуси и Центробанка России.

Такие встречи - важный инструмент синхронизации подходов по укреплению национальных валют, развитию платежных систем и расчетов с третьими странами в условиях масштабных внешних вызовов.

Финансовая система - важное звено всех торговых потоков двух стран. За прошлую пятилетку они прибавили на треть. Этот тренд сохраняется и в 2026 году: за 7 месяцев - плюс 9 %. При этом сохраняется баланс экспорта и импорта, значит, экономики двух стран дополняют друг друга.

Роман Головченко, председатель правления Нацбанка Беларуси:

"В валютной структуре наших расчетов подавляющую долю занимает национальная валюта - это российский рубль, белорусский рубль. И со своей стороны я хочу отметить скоординированные действия наших центральных банков, которые позволяют обеспечивать устойчивость банковских систем, защищать интересы наших граждан, бизнеса и дают импульс другим нашим партнерам по интеграционным объединениям, как Евразийский экономический союз, так и Содружество Независимых Государств. Это мы задаем очень хорошую планку интеграции. И наше сотрудничество характеризуется тем, что можно констатировать отсутствие проблем, которые не могут быть решены".

Также говорили про работу банковской системы в этом году и прогнозах развития денежно-кредитной политики в 2027-м. Тенденции схожи: инфляция замедляется, как следствие - регуляторы снизили ставку рефинансирования.

При отсутствии рисков для ценовой и финансовой стабильности Нацбанк Беларуси и Центробанк России готовы и далее снижать ключевой индикатор.