Большой диалог о промышленной кооперации на полях "ИННОПРОМа". На "БелЭкспо" прошло заседание Совета руководителей торгово-промышленных палат стран СНГ. В центре внимания - обсуждение проведения совместных экспозиций. Параллельно наработками обменяются торгово-промышленные палаты, поделятся опытом применения электронных систем подтверждения происхождения товаров в Содружестве. Здесь же участники оценивают итоги работы и намечают планы на ближайшее будущее.

Мурат Каримсаков, председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана:

"Очень активно наши предприятия взаимодействуют в области промышленной кооперации, кооперации в отраслях АПК, транспорта, логистики. И сегодня мы уже говорим о том, что это сотрудничество должно переходить на более высокий технологический уровень. К примеру, предприятие "Гомсельмаш", которое активно работает по сборке сельскохозяйственной техники у нас в Костанае, в Казахстане, - это очень успешный пример. Процесс уже переходит на мелкоузловую сборку, покраску кабин, изготовление сложных технологических процессов".

Данное мероприятие - финал всей деловой программы "ИННОПРОМа". Большая промышленная неделя завершилась. По предварительным данным, она собрала гостей из 45 стран, тем самым побив рекорд прошлого года.