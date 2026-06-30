На белорусско-индонезийском форуме подписаны контракты почти на 50 млн долларов

Соглашения на 50 млн долларов и новые точки роста - таковы итоги белорусско-индонезийского бизнес-форума, который 30 июня прошел в Джакарте.

Белорусы выстраивают свою работу на дальней дуге в перспективном и бурно растущем регионе Юго-Восточной Азии - это огромный рынок и возможности для белорусских производителей.

Диалог Минска и Джакарты заметно активизировался в последнее время благодаря лидерам стран - растет торговля и взаимный интерес.

Для руководителей белорусских предприятий и бизнеса дорога была неблизкой - более 10 тыс. км, да и вести дела здесь не так просто. Помимо сложной логистики и непривычного климата, нужно учитывать специфику региона и местный менталитет. Например, в стране, кроме официального индонезийского, говорят более чем на 500 местных языках и диалектах. Кроме того, Индонезия - крупнейшая по численности населения мусульманская страна в мире.

С первого взгляда Джакарта с населением в 10 млн чем-то напоминает Сингапур или Бангкок, хотя стоит отъехать чуть дальше - и небоскребов становится меньше. Но именно в деловом центре индонезийской столицы проходит встреча бизнеса с особым белорусским колоритом.

Белорусы решили, что лучше один раз попробовать на вкус, чем 100 раз услышать о белорусском качестве. Прямо на бизнес-форуме организована дегустация шоколада, мясных деликатесов и молочных продуктов. Индонезийских министров угостили конфетами и мороженым - после этого разговор пошел как по маслу.

Буди Сантоса, министр торговли Индонезии:

"У Беларуси и Индонезии есть хороший рынок друг для друга, нам нужен белорусский рынок, белорусскому рынку также нужен рынок Индонезии, поэтому мы будем работать вместе".

Белорусские переработчики молока договорились о поставках в Индонезию

Несмотря на расстояние, понятно, какой это в целом емкий рынок - почти 290 млн человек живет на тысячах островах Индонезии. Агропродовольственный комплекс страны растет, но собственное производство, например, закрывает лишь четверть потребностей по молоку. Индонезия - в тройке главных мировых импортеров именно этого сухого продукта.

"Индонезия, как четвертая по численности населения страна в мире, представляет очень большой интерес для белорусских предприятий, в частности, и для "Беллакта". В первую очередь, конечно, это сухое молоко, масло и продукты уже более глубокой переработки. Конечно же, детское питание, как сухое, так и жидкое детское питание. Интерес уже есть, попасть на рынок Индонезии непросто. Мы проходили на протяжении трех лет сертификацию. В прошлом году мы аккредитовались в получении сертификата "Халяль", который признается в Индонезии, и поэтому уже планируем в ближайшее время начать поставки", - рассказал замгендиректора "Беллакт" Иван Лупиш.

На коллаборацию с индонезийским производителями какао бобов (страна известный мировой экспортер этого продукта) рассчитывают кондитеры. Тестовую закупку уже сделали, прорабатывают поставки своей сладкой продукции.

"Вы знаете, очень легко, имея такие успешные продукты, как "Аленка", "Шоколад Президент", наши знаменитые конфеты, выставлять и показывать их. Это такая мягкая сила - с помощью нашего шоколада мы представляем страну. Это очень легко, потому что продукты действительно качественные и имеют успех. Мы на Юго-Восточную Азию недавно только обратили внимание, и я думаю, что здесь будет успех. Этому региону надо уделить больше внимания", - отметил гендиректор фабрики "Коммунарка" Александр Нечай.

За счет внутреннего производства страна закрывает лишь треть потребностей по сельхозтехнике. А Беларусь сильна своим машинпромом, который так интересовал индонезийское правительство во время визита в Минск. Белорусская сила в том, как прозвучало на форуме, что страны могут взаимодополнять друг друга.

Аирлангга Хартарто, министр-координатор по экономическим вопросам Индонезии:

"Беларусь имеет сильные компетенции в промышленности и сельском хозяйстве. Во время визита в Беларусь я имел возможность ознакомиться с сельскохозяйственными машинами и техникой для горной добычи - это 2 приоритетных сектора в экономике Индонезии".

Это могут быть экологичные электромобили или надежные белорусские тракторы. Специальную технику для возделывания риса сделали для Индонезии на МТЗ. Завод пока не афиширует размеры партии, но рассчитывает на серьезные поставки в регион.

"Для Индонезии мы сделали специальный трактор - модель МТЗ-451, которая уже прошла успешные испытания. Это облегченный трактор. Сельское хозяйство Индонезии отличается небольшими наделами - порядка 30-50 соток, если в наших масштабах смотреть, поэтому мы очень рассчитываем, что эта модель займет свой сегмент и завоюет свою долю рынка. Мы предлагаем комплекс именно специально с технологией, то есть не только машину, но и агрегаты к ней. Конкуренция действительно сильная, но наше традиционное преимущество - это надежность, простота и качество, потому что традиционно здесь присутствуют все мировые лидеры. Больше всего представлено Kubota, конечно же, поэтому придется потолкаться локтями", - поделился гендиректор МТЗ Тарас Мурог.

Беларусь договаривается о наращивании поставок БЕЛАЗов в Индонезию

Поле деятельности на этом рынке Юго-Восточной Азии для пищевиков и производителей техники приличное. Индонезия - номер один в части потребления карьерных самосвалов. На нее приходится четверть мировых продаж. Здесь конкурируют все известные производители. Белорусы стараются предлагать оптимальные варианты и качество.

"В Индонезии работаем с 2012 года, за это время поставили порядка 80 машин. В этом году планируем, уже доставили пять самосвалов 130 т. Планируем договориться о наращивании поставок самосвалов. В первую очередь мы рассматриваем сейчас поддержку тех самосвалов, которые находятся в эксплуатации, поэтому подписываем сегодня соглашение с нашим дилером о поставке запасных частей для поддержки существующего парка", - рассказал гендиректор БЕЛАЗ Сергей Лесин.

Чтобы успешно вести бизнес в Юго-Восточной Азии, нужно найти здесь партнера. Хоть предварительно шла проработка интересов, связи налаживать лучше, глядя партнерам в глаза. Со своими визави договаривались на бизнес-форуме по нефтехимии, технике, продовольствию, фармацевтике. По итогам переговоров подписями скрепили почти 20 соглашений.

"На данный момент по ранее проработанным вопросам, контрактам и договоренностям с партнерами уже подписано контрактов на 49 млн долларов США. Некоторые встречаются нашей компанией впервые. 1 июля планируется ряд встреч непосредственно уже на предприятиях и в торговых объектах Джакарты, поэтому мы ожидаем новых договоренностей, которые будут реализованы в ближайшие месяцы", - заявил председатель БелТПП Михаил Мятликов.

Без толковых кадров эффективно не будет работать ни одна отрасль. Именно поэтому 30 июня закладывают общую основу в образовательной сфере, а там, глядишь, потянутся студенты из Индонезии.

"Индонезия - страна с большим промышленным и туристическим потенциалом. Поэтому это могут быть и инженерные направления, и направления, связанные с гуманитарным сотрудничеством, развитием. Я не говорю про абсолютно актуальную для всего мира повестку, связанную с цифрой. Мы будем предлагать нашим индонезийским партнерам направления взаимного сотрудничества, которые прежде всего лягут в основу коротких программ летних школ, стажировок и профессиональных обменов, а впоследствии могут перерасти в полноценную подготовку студентов, специалистов с высшим образованием и обучение в магистратуре", - отметил ректор БГУИР, председатель Совета ректоров Вадим Богуш.

С 2025 года контакты Минска и Джакарты заметно активизировались. Сделать больше для экономики и стран президенты договорились при личных встречах, в итоге торговля выросла почти вдвое.

Дополнительным стимулом будет вступление в силу подписанного в декабре соглашения о свободной торговле с ЕАЭС - это снижение ставок и пошлинных преград. Минск и Джакарта ищут новые точки роста.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Продовольственная безопасность - еще одна сфера сотрудничества, и мы признательны за возможность поставлять нашу молочную продукцию в Индонезию. Аккредитацию в Индонезии прошли еще 13 белорусских производителей, и я хотел бы поблагодарить за это наших индонезийских друзей и партнеров. Мы также обсудим возможности дальнейшего увеличения поставок белорусских калийных удобрений. Мы обсудили вопросы производства техники, в том числе локализацию производства. Обсудили сервисное обслуживание и создание сервисных центров, а также другие направления сотрудничества, потенциал которых пока не задействован. Безусловно, сферы здравоохранения, образования, гуманитарного и культурного сотрудничества - все они внесут свой вклад в рост двусторонней торговли, а также в повышение уровня жизни и благосостояния наших народов".

Это только предварительные итоги - бизнес еще продолжает работу в индонезийской столице, но данные направления полностью соответствуют тем приоритетам, которые ставит перед собой руководство страны: от продовольственной безопасности до развития производственной базы.

Учитывая, что Индонезия является ключевым игроком в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, для Беларуси открывается доступ на рынок региона с населением под 700 млн человек.