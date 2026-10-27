На Белорусском энергетическом и экологическом форуме заявили о планах по расширению БелАЭС

Краткий пересказ от ИИ

Беларусь укрепляет свою энергонезависимость. Развитие атомной генерации - один из шагов, который направлен на повышение уровня энергетической безопасности страны. Сегодня на повестке - строительство третьего энергоблока Белорусской атомной станции. Соглашение о его возведении в высокой степени готовности. Об этом 27 октября заявлено на открытии Белорусского энергетического и экологического форума. В 2026 году он юбилейный - уже 30 лет здесь рассказывают и показывают новейшие энергетические технологии и практические решения для отрасли, налаживают международные контакты, подписывают соглашения о сотрудничестве.

Как энергетика работает на нашу экономику? Какие проекты мы реализуем в кооперации с российскими партнерами? И какие ноу-хау на протяжении недели будет показывать крупнейшая выставочная площадка столицы?

Развитие энергетики - развитие экономики

Думаете, энергетика это консервативно? А вот и нет! Стремительной технологической трансформации отрасли помогают современные цифровые решения. Тренажерные комплексы стали важным элементом системы подготовки кадров, они позволяют "прокачивать" профессиональные навыки.

Согласитесь, нам спокойнее, когда такими важными объектами в стране, как ТЭЦ или АЭС, управляют профессионалы. Но получать важный опыт, как справляться с ЧП, им точно хотелось бы не в реальных условиях, а на учебных тренажерах. Они работают на Мозырской ТЭЦ и Минской ТЭЦ-4.

Такие помощники дублируют все технологические процессы станции. Задаешь нештатную ситуацию и учишься выходить из нее без ущерба для работы энергосистемы.

Иван Михайлин, руководитель группы ОАО "Белэнергоремналадка":

"Персонал имеет возможность обучаться в условиях, максимально приближенных к реальным. У него фактически реальный пульт управления. То есть оборудование тренажера соответствует количеству оборудования того, которое он видит на реальном пульте управления".

Решение союзное, белорусско-российское. Реализовано в кооперации с Росатомом. У нас вообще много общего: аддитивные технологии (то есть 3Д-печать), ядерная медицина и, конечно, атомная энергетика. Кстати, Росатом на выставке даже покажет, как может выглядеть наш третий энергоблок БелАЭС, дескать, идут активные переговоры. Замахнулись даже на глобальную концепцию энерготранспортной инфраструктуры (отрабатывают тоже вместе).

Станислав Левицкий, директор странового офиса госкорпорации "Росатом" в Беларуси:

"Она позволяет значительно снизить расходы на реконструкцию сетей для передачи электроэнергии, создать условия для подключения обширной сети зарядок. Потому что мы с вами прекрасно знаем, что в Республике Беларусь, как в инновационной стране, активнейшим образом развивается электротранспорт".

Россия на выставку привезла показать и свои технологии, в том числе умные зарядки. Говорят, машины сами ездят по парковкам, заряжая электрокары. У них на борту накопители. Хватает, чтобы "подпитать" три машины. А после они едут пополнять запас энергии. Приехал в Минск и первый российский электромобиль. Пока продается только в России, но производство "разгоняют", чтобы в том числе доехать и до белорусского рынка. Готовы сотрудничать и по другим направлениям.

Александр Бухвалов, директор бизнес-направления "Электромобильность" АО "ТВЭЛ":

"Одно из таких направлений, по которым можно это сотрудничество выстроить, это, конечно же, создание компонентов электромобиля. То есть, например, движущей силой электромобиля является привод. Мы привезли уже серийно производимый образец сегодня в России. Мы готовы этот привод совместно с белорусскими коллегами дорабатывать, адаптировать, делать такой нужный привод для Беларуси".

На EnergyExpo вообще много прикладных решений. ИИ в энергетике - тоже реальность. Дроны, которые поставили на службу, чтобы обследовать энергообъекты. "Полетает" такой помощник, снимет видео, его загрузят в систему и ИИ-программы с помощью быстрого анализа снимков подскажут, где есть реальные дефекты оборудования, требующие оперативного ремонта.

Словом, цифровизация - тренд в энергетике. Правда, подписывать соглашения ИИ пока не поможет. А это маст-хэв каждой выставки.

Беларусь и Россия завизируют договоренности о создании общего энергорынка (он должен заработать с нового года). За ним сближение условий энергоснабжения для предприятий, стимулирование конкуренции, оптимизация затрат.

Евгений Грабчак, замминистра энергетики России:

"Все бюрократические процедуры завершим. Определены операторы, определен порядок. Поэтому со следующего года начинаем. Есть объем выработки и генерации, которые формирует Республика Беларусь. Есть большой объем выработки и генерации, которые формирует центральная европейская часть Российской Федерации. Совместно это более 30 гигаватт мощности. Понятно, что конкуренция будет способствовать снижению стоимости, выбору более эффективного варианта энергоснабжения конечных потребителей".

Самый значимый осязаемый белорусско-российский проект - третий блок нашей атомной станции. Принципиально решение принято. Наш министр даже скажет, что скоро ждите новостей.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

"В соответствии с поручением главы государства, в соответствии с поручением правительства, мы в тесном контакте с Росатомом. Действительно госкорпорация "Росатом" проявляет интерес к сооружению третьего блока. На Белорусской атомной электростанции для того, чтобы его соорудить, необходимо подготовить документ, так называемое генерально-рамочное соглашение. Сейчас этот документ в высокой степени готовности. Уверен, что в ближайшее время мы будем объявлять о готовности к его подписанию".

Скоро примут решение и о месте строительства пункта захоронения радиоактивных отходов. Уже прошли общественные обсуждения в Островецком, Мстиславском и Хойникском районах. Результаты обобщают и отправят в госкомиссию. Подать документы на госэкспертизу рассчитывают уже в ноябре.