На Белорусском энергетическом и экологическом форуме обсудят энергобезопасность и применение ИИ

Краткий пересказ от ИИ

Минск принимает 30-й Белорусский энергетический и экологический форум. Это крупнейшее отраслевое мероприятие года, которое объединяет на одной площадке представителей госорганов, ведущих производителей оборудования и разработчиков технологий.

Открытие форума состоялось во вторник, 27 октября, на среду запланирована не менее насыщенная деловая повестка.

Большая энергетическая неделя продолжается, проходит уже в юбилей, 30 раз, но впервые в комплексе "БелЭкспо". Опытом специалисты отрасли начали обмениваться еще накануне на пленарной сессии, ее посвятили энергетической независимости, энергетической безопасности Беларуси. И как было отмечено, белорусы стали действительно больше использовать электричество - за пять лет рост в 4,5 раза. Конечно, запуск Белорусской АЭС дал импульс развитию электрожилья, электрокаров. Таких машин становится больше на улицах городов, увеличивается количество зарядных станций.

Что касается повестки на 28 октября, то в ней запланирована международная конференция "Искусственный интеллект", посвященная использованию ИИ в энергетике. Какие процессы может заменить искусственный интеллект и где может помочь человеку - все это обсудят специалисты отрасли.

Сегодняшний день на Energy Expo посвящен молодежи. Состоится открытый диалог "100 вопросов энергетику", во время которого молодые люди (не только студенты профильных вузов) смогут побольше узнать об энергетической отрасли.

Подобные форумы объединяют самых разных людей и специалистов: и молодежь, и представителей госорганов, причем не только Беларуси - к нам приехало немало зарубежных гостей с конкретными бизнес-целями, для подписания конкретных соглашений.

Ко Ко Луин, министр электроэнергетики и энергетики Мьянмы: "Энергетика - это сфера высокой ответственности. Мало просто сгенерировать электричество, его необходимо надежно распределить по каждому региону и в каждый дом. Именно в вопросах генерации и распределения энергии мы видим большой потенциал для совместной работы. Мы подписали соответствующее соглашение между Министерством энергетики Мьянмы и Беларуси. Кроме того, мы намерены развивать взаимодействие с профильными энергетическими организациями вашей страны. Мы открыты для привлечения белорусских инвесторов и готовы принять в Мьянме белорусских специалистов. Это позволит нам наладить обмен опытом".

Олег Коробченко, заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Татарстана: "Сейчас идет цифровизация всей промышленности, энергетики и вообще всей нашей жизни. Строится огромное количество ЦОДов. У белорусов есть опыт поставки электрического оборудования, цифровых подстанций, охлаждающего оборудования. Мы бы могли в этом взаимодействовать".

Большая энергетическая неделя продолжается. Выставка в "БелЭкспо" 28 и 29 октября будет работать до 18:00, в пятницу, 30 октября, - до 16:00.