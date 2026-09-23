На Государственный знак качества претендуют около 260 наименований продукции

Кампания по присуждению Государственного знака качества по итогам 2026 года вышла на финишную прямую.

На соискание престижной награды претендует порядка 260 наименований продукции от 150 предприятий страны.

В структуре заявок 44 % - продовольственные товары, 33 % - продукция производственно-технического назначения, еще 23 % - товары промышленного назначения.

Оценка кандидатов строится на пяти ключевых критериях: безопасность, технологичность, инновационность, экологичность и эстетичность. За каждый параметр отвечает профильное ведомство.