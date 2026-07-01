На I Форуме регионов Беларуси и КНР подписано около 40 документов на 1 млрд долларов

Город Ланьчжоу принимает I Форум регионов Беларуси и Китая - более 20 провинций Поднебесной и представители всех областей Синеокой и города Минска.

Страны открывают новую главу в летописи белорусско-китайских отношений. Цель форума - перевести всепогодное партнерство, установки лидеров государств на уровень конкретных дел, цифр, проектов и территорий.

Быть мостом между регионами, рынками и людьми - историческая миссия, выпавшая Беларуси и Ганьсу. Неслучайно именно эта китайская провинция была выбрана для I Форума регионов двух стран. Золотой коридор Великого шелкового пути - так называли эти территории в древности, сегодня провинция - важный логистический хаб Китая.

Региональное партнерство становится полноценным фундаментом совместного развития. Инициатива "Пояс и путь" позволяет смотреть на такой формат работы как стратегический, а богатый опыт Беларуси в индустриальной кооперации и сильнейшая научно-технологическая база Китая позволит реализовывать конкурентоспособные проекты.

Необходимо сшивать сильные стороны друг друга в единое полотно сотрудничества и Форум регионов - подходящая площадка. Вместе двигаться вперед - такую цель визита белорусов в провинцию Ганьсу обозначит первый вице-премьер на встрече высокого уровня.

Николай Снопков, первый вице-премьер Беларуси:

"Мы видим и ценим то внимание, какое руководство Китая и провинции Ганьсу, в частности, уделяет нашей стране. Я приехал в Ланьчжоу не с пустыми руками: со мной поручение Президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко и его четкая установка - перевести наше всепогодное стратегическое партнерство как основную установку лидеров на уровень конкретных дел, проектов, межрегиональных связей, задач".

Ху Чаншэн, секретарь парткома КПК провинции Ганьсу:

"За последние годы под стратегическим руководством лидеров наших стран - председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Лукашенко - всепогодные и всеобъемлющие отношения сохраняют высокий уровень динамики развития. Углубляется взаимодоверие в области политики. Торгово-экономическое сотрудничество приносит все больше плодов. С каждым днем укрепляются гуманитарные обмены".

Форум регионов - новый этап отношений. У Ганьсу есть уникальные природные ресурсы, компетенции в традиционной китайской медицине, школа шелководства, мощный промышленно-логистический узел, а у Беларуси - отличный индустриальный потенциал, передовое машиностроение, калийные удобрения.

Флагманским проектом обозначен индустриальный парк "Великий камень". На площадке созданы лучшие условия, к слову, на форуме у площадки прибавилось 2 резидента.

Татьяна Харлап, глава администрации индустриального парка "Великий камень":

"Хочу сказать, что Форум регионов также принес новые интересные предложения, которые мы сегодня обсуждали с нашими китайскими коллегами. И одно из таких предложений - это как раз активизация роли индустриальных парков в наполнении прикладного формата сотрудничества наших стран. Был предложен такой новый механизм - индустриальной парки плюс регионы-побратимы. Для нас новый механизм, который мы обязательно освоим. Я уверена, что он принесет эффективность в наше сотрудничество".

Факт Новыми договоренностями пополнили портфель на свободной экономической зоне "Гродноинвест" - сразу 5 соглашений в сфере инвестиций.

"Здесь они показывают, что интересно нашим китайским партнерам - тема логистики. Т. е. почему она интересна прежде всего в Гродненской области? Участки свободной экономической зоны расположены на границе двух союзов - ЕС и ЕАЭС. Понятно, что логистика должна развиваться именно в этом направлении. И китайские партнеры интересуются созданием и развитием ТЛЦ именно на границе данных союзов", - отметил глава администрации СЭЗ "Гродноинвест" Дмитрий Рожков.

Безусловно, гуманитарный трек - один из ключевых на Форуме регионов. Связи между людьми - это основа и фундамент доверия. Без этого устойчивое экономическое партнерство просто невозможно. Плодотворно не первый год работают региональные университеты двух стран.

"Мы начали сотрудничество с Беларусью в сфере образования еще с 2019 года. Прошло почти 7 лет, мы можем с уверенностью сказать, что наше сотрудничество проходит очень успешно. В первую очередь между нашими вузами сложились очень показательные примеры совместной работы. Наши преподаватели посещают Беларусь с визитами и стажировками, а белорусские приезжают в Ганьсу для ведения учебных занятий", - поделился президент Ассоциации ЮНЕСКО в провинции Ганьсу Ду Юнцзюнь.

Несмотря на то что форум первый, планка задана высокая. Общая сумма инвестиций заключенных контрактов уже на отметке в 1 млрд долларов. Подписано около 40 двухсторонних документов в сфере инвестиций, торговли, межрегионального, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.