На "ИННОПРОМ. Беларусь" уже подписаны первые соглашения о сотрудничестве. Беларусь и Новосибирская область начнут работу в рамках межгосударственного проекта "Союзный станок". Эта белорусско-российская инициатива, главная ее цель - импортозамещение и создание современных станков с высокой степенью локализации.

Андрей Карцев, директор по продажам белорусской компании по станкостроению:

"Мы сможем производить большую гамму станков для разных металлов, не только для одного типа. Станки будут уже ближе к станкам ЕАЭС. Сейчас под нас проектируют и изготавливают новые шпинделя, что позволит увеличить объемы производства".

Дмитрий Колбасов, коммерческий директор Центра эффективных производственных решений (Россия):

"В этом году были заключены, я считаю, достаточно крупные контракты на поставку российских комплектующих. Белорусские станки с российским комплектующим будут поставлены на машиностроительные предприятия в РФ. В перспективе у нас сотрудничество с другими станкостроительными компаниями Беларуси".

Стали еще ближе с российской стороной в цифровой сфере. Скрепили подписями соглашение с крупнейшим разработчиком инженерного программного обеспечения, создавая продукт на благо двух стран.

Ирина Булаш, директор филиала "Энергопроект" ОАО "Западэлектросетьстрой":

"Это программное обеспечение - достаточно длительный процесс, он будет делиться на определенные этапы. Но благодаря внедрению каждого этапа мы будем получать изменения в своей работе в лучшую сторону. Будет более контролируемый процесс, не будет у нас каких-то потерь во время работы, потому что программа будет подсказывать, информировать, помогать".

Второй день "ИННОПРОМа" обещает быть еще более насыщенным.