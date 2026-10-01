На "ИННОПРОМе" обсудили интеграцию производств и внедрение робототехники

В фокусе государств сегодня механизмы интеграции производственных цепочек и создания условий для запуска совместных высокотехнологичных проектов.

В 14 часов завершилась пленарная секция о союзных локомотивах - регионах, которые двигают сотрудничество Беларуси и России вперед. На площадке "ИННОПРОМа" выставочная экспозиция занимает 20 тыс. квадратных метров. Несколько сотен экспонентов из Российской Федерации присутствуют здесь, их даже в какой-то степени больше по масштабам, чем белорусских. Это говорит о том, что интерес к площадке есть, и он будет и дальше подпитываться международными контрактами. Утром здесь же прошел белорусско-казахстанский деловой совет.

Известна и финальная цифра заключенных соглашений: 80 млн долларов по итогам этого заседания. С выставкой продолжают знакомиться высокие гости.

Каждый из них подчеркивает статусность "ИННОПРОМа", особенно для Беларуси: Минск - важнейший партнер. С 2012 года страна принимает участие в выставке, в 2023 году стала полноценным партнером, а в 2025 году провела ее впервые. Из свежих договоренностей: Минэнерго совместно с Оренбургской областью договорилось об укреплении сотрудничества.

Будут конкретные отраслевые проекты по локализации производств и созданию производственных цепочек, которые будут работать на импортозамещение. Стенд Минэнерго представлен на 120 кв. метрах. Отдельно отмечают переход от двусторонних к многосторонним проектам в рамках Евразийского экономического союза. Витебская область совместно с Башкортостаном подписала дорожную карту сотрудничества на 2026-2028 годы по различным направлениям.

Здесь присутствуют не только тяжеловесы промышленности, но и те, кто заинтересован в двусторонних контрактах: представители легкой промышленности, а также Белорусской торгово-промышленной палаты.

Иван Добудько, генеральный директор СООО "Морозпродукт":

"Конечно, мы будем ждать инсайды со стороны: как договорятся правительства, как договорятся премьеры сегодня, в каком векторе будет развиваться в целом промышленность, куда идет инновационное движение. Ну и, конечно, будем подхватывать и перекладывать уже непосредственно на стратегию своих предприятий и компаний".

Виталий Вабищевич, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

"Насколько мне известно, по результатам делового совета с Казахстаном подписано контрактов на 80 млн долларов. Поэтому я думаю, что нацеленность этих деловых советов - в первую очередь на экономические взаимоотношения. Понятно, что предприятия заблаговременно выстраивают свои контракты и связи, но даже такие мероприятия - это точка, где могут завязаться новые кооперационные цепочки".

Отдельный ориентир - робототехника: эти технологии сквозной линией проходят по всем производственным цепочкам. Как говорили спикеры, станкостроение и роботизация - буквально близнецы и должны идти рука об руку во всех передовых производствах. Подписана межправпрограмма по внедрению робототехники в ключевые циклы производства. Глава государства также ориентировал на то, чтобы увеличивать присутствие робототехники в реальном секторе белорусской экономики.

На стенде БелАЗа, где представлен самый широкий состав техники, сегодня провели эксперимент: человек, находясь здесь, управлял 90-тонной машиной, которая находится в сотнях километров - в Брестской области, - и продемонстрировал возможности беспилотных технологий.

На БелАЗах и в промышленных производствах сварные швы на 40 % выполняются роботами. Эта повестка и дальше будет подниматься и оставаться актуальной на площадке "ИННОПРОМа".