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В системе Министерства образования Беларуси работают шесть университетских технопарков - три в Минске и три в регионах (Гродно, Витебск, Полоцк), и каждый из них специализируется на своем направлении. Подробнее смотрите в "Экономической среде".

Технопарки выросли из сильных научных школ, сформированных в университетах, и работают под профиль своего региона. "Технопарк БНТУ "Политехник" сегодня специализируется на разработке и выпуске медицинской техники, лазерных технологий, машиностроения. "УНИТЕХПРОМ БГУ" - это признанный лидер малотоннажной химии и фармацевтики", - привел примеры первый заместитель министра образования Беларуси Александр Баханович.

Об эффективности университетских технопарков, по его словам, лучше всего говорят цифры. "Сегодня в среднем на один вложенный бюджетный рубль резиденты технопарков выпускают продукции почти на 16 рублей", - заявил он.

Но эффективность измеряется не только деньгами, а еще скоростью, с которой научная идея доходит до заводского цеха. "Технопарк - это вершина всей большой структуры, которая действует в системе образования. Для этого в университетах создано 29 студенческих конструкторских бюро, где ребята учатся воплощать идею в реальный прототип. Совместно с Парком высоких технологий мы создали 12 региональных стартап-центров, где ребят обучают бизнес-процессам. И 33 отраслевые лаборатории, которые созданы в интересах 17 министерств и ведомств", - рассказал Александр Баханович.

Отвечая на вопрос о том, какая доля вузовских разработок попадает в технопарки, он привел мировую статистику и данные по Беларуси. "Есть мировая практика, где только 10 % идей доходит до стартапа. Венчурное финансирование на старте получает только порядка 1 % этих идей. Но в вузовской науке есть система прямой работы с предприятиями через хозяйственные договоры, через отраслевые лаборатории. Когда мы проанализировали, то порядка 65% всех этих разработок как раз и приходит на наши предприятия в виде готовых технологий и изделий через непосредственно хозяйственные договоры. А через технопарки проходит около 10-15 % этих разработок", - резюмировал замминистра образования.