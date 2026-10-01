На полях "ИННОПРОМа" проходит Белорусско-Казахстанский деловой совет

2 октября на полях Международного промышленного форума "ИННОПРОМ. Беларусь" говорят о сотрудничестве между бизнес-кругами Беларуси и Казахстана. Деловая повестка объемная.

"ИННОПРОМ это тот магнит, который притягивает. Коллеги приезжают, во-первых, чтобы сверить часы наших договоренностей. Есть новые контракты, которые сегодня будут подписаны в рамках заседания делового совета, - рассказал Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты. - Возможно, кто-то поднимет проблемные вопросы, которые будем фиксировать и понимать, может быть, есть необходимость выхода на правительство".

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