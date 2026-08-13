На портале "Е-Паслуга" расширили сервис проверки контрагентов

Проверить деловую репутацию и финансовую стабильность партнеров в Беларуси стало гораздо проще и надежнее. Национальный центр электронных услуг масштабировал профильный сервис на портале "Е-Паслуга".

Если раньше система анализировала 12 государственных баз данных, то сейчас сведения о юрлицах подгружаются сразу из 23-х источников. Это позволяет бизнесу получить максимально полную и объективную картину о благонадежности контрагента еще до подписания контракта. Агрегатор показывает реальные долги, налоговые и таможенные обязательства, участие в экономических судах и делах о банкротстве, наличие имущества и даже предоставляет доступ к бухгалтерской отчетности.

Инструмент оказался весьма востребованным. С момента запуска услуги в 2019 году белорусский бизнес и граждане отправили через сервис порядка 825 тыс. запросов.

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