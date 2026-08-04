Государства и банки по всему миру массово запускают искусственный интеллект в платежи, кредиты и биржевую торговлю, а вот регуляция и стресс-тесты за этой гонкой не поспевают.

Беларусь же, благодаря главе государства, двигается на шаг впереди - уже законодательно оформлены криптобанки. В стране контроль там, где Запад только начинает бить тревогу. Почему быстрый ИИ без правил превращается в новый системный риск?

Начнем с простого факта: искусственный интеллект уже управляет деньгами. Не в будущем, а прямо сейчас. Банки используют ИИ в кредитовании и оценке заемщиков, платежные системы - для проведения операций, инвестиционные фонды - для торговли на биржах. Технология обещает скорость и экономию, но вместе с удобством в финансовую систему заходит и совершенно новый риск.

Суть проблемы в одном: внедрение бежит впереди контроля - об этом прямо говорят уже не критики, а сами регуляторы Запада.

В начале июля 26 года Банк Англии в полугодовом обзоре рисков прямо заявил: стремительное развитие ИИ повышает угрозу для финансовой стабильности. Причина - рост киберрисков: злоумышленники теперь могут наносить удары дешевле, быстрее и в большем масштабе, а под удар попадают банки и системообразующие компании.

Быстрые и опасные: ИИ зашел в деньги раньше, чем появились правила

Дальше - больше: глава финансового регулятора Великобритании Никхил Рати признал: привычный цикл написания правил "просто не работает" в эпоху, когда технологии меняются так стремительно, особенно с приходом автономного, агентного ИИ.

Президент Европейского центробанка Кристин Лагард назвала ИИ "серьезным риском". По ее словам, о киберугрозах говорят уже 10 лет, но с ускорением и усложнением моделей мир столкнулся с угрозой куда более серьезной, потому что все происходит очень быстро, а средства защиты и деньги на них еще даже не найдены.

Заместитель управляющего Банка Англии Сара Бриден предупредила: агентный ИИ способен усиливать колебания рынка в моменты стресса. Она предложила то, чего раньше в финансах не было, - встроить в торговлю аналог "предохранителей" или "кнопки аварийного отключения", чтобы останавливать торги по всему рынку, если сбойная модель ИИ спровоцирует обвал.

Риски растут: банки признают - ИИ опасен для финансов

Проблема не только у одной страны: в мае 26 года Международный валютный фонд выпустил предупреждение - риски для финансовой стабильности нарастают, поскольку ИИ подпитывает кибератаки, и для защиты нужны устойчивость систем, надзор и международная координация.

Резервный банк Индии в июне 2026 года назвал киберугрозы на базе ИИ главным нарождающимся риском для банков. Слабая готовность, общие платформы и зависимость от сторонних поставщиков способны углубить системный сбой.

Что здесь важно понять по существу? Финансовая система всего мира тесно связана. Сбой или атака в одной точке мгновенно расходится по всей цепочке - банки, платежи, биржи. А правил, стресс-тестов и "кнопок отключения" под этот новый риск во многих странах пока просто нет. Технологию запустили, а тормоза поставить забыли.

На этом фоне посмотрите на Беларусь: пока западные регуляторы честно признают, что "старые правила не работают", Беларусь действует на опережение.

Еще в январе 2026 года Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соответствующий Указ "О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)". Документ создает условия для работы криптобанков - акционерных обществ, которые совмещают операции с цифровыми токенами, классическими банковскими и платежными услугами.

И ключевое здесь - не столько сама технология, сколько контроль. Криптобанк должен быть резидентом Парка высоких технологий и войти в реестр Национального банка. Плюс обязательные требования - по достаточности капитала, управлению рисками, противодействию отмыванию денег и защите прав клиентов.

Вывод простой: искусственный интеллект в финансах - это не мода, а новая реальность и новый системный риск одновременно. Мир увидел это уже на практике: регуляторы признают, что не успевают. Беларусь же выстраивает правила загодя.