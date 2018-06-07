В Витебске на 14-м белорусско-литовском форуме подписан ряд соглашений. В их числе и договор о реализации инвестпроекта по созданию крупного деревообрабатывающего комплекса. Ожидается, что площадкой станет Чашникский район. В северный регион приехали более ста литовских бизнесменов и около 20 представителей местного самоуправления Литвы.