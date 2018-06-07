ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

На 14-м белорусско-литовском форуме подписан ряд соглашений

В Витебске на 14-м белорусско-литовском форуме подписан ряд соглашений. В их числе и договор о реализации инвестпроекта по созданию крупного деревообрабатывающего комплекса. Ожидается, что площадкой станет Чашникский район. В северный регион приехали более ста литовских бизнесменов и около 20 представителей местного самоуправления Литвы.

В северном регионе более 30 компаний с литовским капиталом. Самые крупные - в Толочинском и Бешенковичском районах. Сегодня участники форума посетили фармацевтическое предприятие "Нативита".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все