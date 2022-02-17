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На 5 лет рассчитана большая модернизация Гродноазота
Речь идет о строительстве нового азотного комплекса. Об этом сегодня рассказали премьер-министру. Параллельно работы идут и в действующих цехах, чтобы повысить надежность оборудования и больше давать рынкам азотных удобрений.Беларусь держит здесь свою нишу, как и по поставкам калийных удобрений. В правительстве уверены - новая логистика не скажется на доходах. Наш корреспондент Светлана Лукьянюк - о развитии гигантов промышленности.
Модернизация и строительство нового азотного комплекса
Масштабные работы по модернизации стартуют здесь в октябре. За это время подготовят детальное техзадание, где определят и объемы работ, нужные под это суммы, и поставщиков оборудования. Правда, на Гродноазоте говорят, что обновление здесь постоянное. Ведь, чтобы быть в топе продаж, нужно давать и качество, и объемы.
Основа азотных удобрений - газ. Цены на него диктуют и стоимость конечного продукта, который сейчас в высоком спросе. 20-й год для Гродноазота финишировал с убытками. Прошлый здесь называют стабильным, втрое снизили кредитную нагрузку. На старте этого прогнозы по снижению цен на азотные удобрения на 20 процентов. Но и этот уровень хорош для эффективной работы.
Новый азотный комплекс
О сегодня и завтра предприятия рассказали премьеру. Новый азотный комплекс. Сама модернизация в несколько этапов. Говорят, идут в срок. Прибавка в объемах после - 300 тысяч тон аммиака в год. Но в чистом виде продавать его не планируют. Ведь карбомида, готового удобрения, из него можно получить вдвое больше, а значит, и заработать больше.
Промышленность в драйверах экономического роста
В этом году спрос на экспортных рынках сохраняется, как и у других наших крупных производителей. В целом на старте промышленность в драйверах роста. А ВВП за январь выше прогноза 2,7 %.Проблемным вопросом остается инфляция. Плюс полтора процента за первый месяц. Да, цены бьют рекорды и в Европе, и Америке. Но нам важен свой покупатель. Правительство уже установило вилку по цене на полке магазина для своих овощей и яблок. Ряд товаров продается с минимальной надбавкой.
Новые адреса для перевалки калийных удобрений есть
Правительство по году рассчитывает сохранить выручку и от экспорта наших калийных удобрений, несмотря на закрытый транзит через Литву. Это до 3 миллиардов долларов, сохраняя свою долю на мировом рынке 20 %. К тому же уже подан иск по выплате штрафа и компенсации в отношении Литвы. А свои грузовые потоки мы направим через другие порты
Сохранение исторического наследия
Наряду с решением экономических задач не забываем и о культурном наследии. 12 миллионов рублей в этом году на реконструкцию исторических объектов. Среди них и комплекс Старого замка в Гродно. Первая очередь реконструкции уже завершена, и туристы могут окунуться в атмосферу прошлых веков.Впереди большая работа и новые точки для маршрутов белорусов и наших гостей.
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