На "Агросалоне-2020" в Москве МТЗ представил 6 новинок

В Москве проходит международная выставка сельхозтехники "Агросалон-2020", где Минский тракторный завод представил сразу шесть новинок: от трактора-гиганта мощностью 450 лошадиных сил до мини-"Беларуса". Самая важная задача, которую МТЗ поставил в этом году, - забота о трактористе, поэтому улучшены условия кабины. Там установлена система климат-контроля, а также усовершенствована подвеска, чтобы ход машины был более мягким. Сегодня около 50 % техники МТЗ экспортируется в Россию, поэтому эта выставка хорошая возможность увидеть интересы российского рынка.





МТЗ подписал соглашение о сотрудничестве с регионами России

Виталий Вовк, генеральный директор ОАО "МТЗ":

"Мы работаем с Шереметьево, трактора постоянно поставляем туда, с Новосибирском для доставки багажей. Очень неплохо себя, думаю, покажет зимняя тема. По поручению нашего президента мы создали ряд зимней техники, которая может использоваться круглые сутки. Зимой - это лыжня, дворовая площадка, летом - это коммунальная машина для подметания дорог и улиц".

Дмитрий Филиппов, зампредседателя правительства Рязанской области России:

"МТЗ присутствует на всех полях у нас. За время сотрудничество с заводом поставлено более 1000 единиц техники. Хотим продолжать сотрудничество, потому что серьезную помощь эта техника оказывает на наших полях. Похвалюсь, в этом году у нас рекордный урожай. Искренне уверен, что белорусская техника помогла в этом довольно-таки серьезно".