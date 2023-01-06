На аукционе в Японии продали полкило черешни за $7,5 тыс.

На первых торгах в японском городе Тендо была продана черешня сорта Sato Nishiki массой 500 грамм за 1 млн иен (около $7,5 тыс.), передает БелТА .

Ягода была выращена в теплице в японской префектуре Ямагата специально для продажи на первом аукционе в 2023 году. Сорт Sato Nishiki был выведен в 1928 году и считается одним из самых ценных.