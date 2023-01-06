3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На аукционе в Японии продали полкило черешни за $7,5 тыс.
На первых торгах в японском городе Тендо была продана черешня сорта Sato Nishiki массой 500 грамм за 1 млн иен (около $7,5 тыс.), передает БелТА.
Ягода была выращена в теплице в японской префектуре Ямагата специально для продажи на первом аукционе в 2023 году. Сорт Sato Nishiki был выведен в 1928 году и считается одним из самых ценных.
Также на аукционных торгах в Токио был продан голубой тунец массой 212 кг за 36,04 млн иен (около $272 тыс.).
Среди представителей ресторанного бизнеса считается престижным покупать дорогие фрукты, ягоды и другие продукты, так как это помогает развитию бизнеса и привлекает клиентов, которые выстраиваются в очереди, чтобы попробовать блюда из самых дорогих ингредиентов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов