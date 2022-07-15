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На базе "Горизонта" создан специальный центр, где постоянно идет работа над новинками

Белорусская промышленность продолжает курс на внедрение инноваций. Так, на "Горизонте" накануне открылось обновленное производство микроэлектроники для машиностроения. Компоненты от столичного завода используются при сборке пассажирской, коммунальной и грузовой техники, причем не только белорусской. Отметим, на базе "Горизонта" создан специальный центр, где постоянно идет работа над новинками. Над инновациями для промышленности трудятся и ученые Национальной академии наук.
Что касается "Горизонта", обновление площадей продолжается. Планируется дальнейшая модернизация производства.

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