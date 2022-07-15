Белорусская промышленность продолжает курс на внедрение инноваций. Так, на "Горизонте" накануне открылось обновленное производство микроэлектроники для машиностроения. Компоненты от столичного завода используются при сборке пассажирской, коммунальной и грузовой техники, причем не только белорусской. Отметим, на базе "Горизонта" создан специальный центр, где постоянно идет работа над новинками. Над инновациями для промышленности трудятся и ученые Национальной академии наук.

Что касается "Горизонта", обновление площадей продолжается. Планируется дальнейшая модернизация производства.