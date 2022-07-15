3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
На базе "Горизонта" создан специальный центр, где постоянно идет работа над новинками
Белорусская промышленность продолжает курс на внедрение инноваций. Так, на "Горизонте" накануне открылось обновленное производство микроэлектроники для машиностроения. Компоненты от столичного завода используются при сборке пассажирской, коммунальной и грузовой техники, причем не только белорусской. Отметим, на базе "Горизонта" создан специальный центр, где постоянно идет работа над новинками. Над инновациями для промышленности трудятся и ученые Национальной академии наук.
Что касается "Горизонта", обновление площадей продолжается. Планируется дальнейшая модернизация производства.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все