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На БелАЭС начался этап опытно-промышленной эксплуатации второго энергоблока
На БелАЭС начался этап опытно-промышленной эксплуатации второго энергоблока. Соответствующее разрешение накануне выдано Госатомнадзором.
Этап опытно-промышленной эксплуатации предусматривает поэтапное повышение мощности реакторной установки энергоблока с 50 до 100 процентов с проведением большого числа испытаний. Всего их будет более двух сотен. В настоящее время идет подъем мощности реактора блока до 75 процентов от номинальной - отмечают в Минэнерго.
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