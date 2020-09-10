На БелАЭС установили дополнительный дизель-генератор

Он уже подключен и готов к использованию даже при полном обесточивании станции. Резервное оборудование стало обязательным после аварии на японской АЭС Фукусима. Тогда волны цунами залили аварийные дизель-генераторы. И пусть цунами для наших широт не характерны, безопасностью решили не рисковать. Проект Белорусской АЭС создан таким образом, чтобы исключить всевозможные аварии. Белорусская АЭС строится по российскому проекту. 7 августа началась загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС.



