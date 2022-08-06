ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

На белорусских полях можно часто увидеть тех, кто душой болеет за хлеб - пришло их время

На белорусских полях можно часто увидеть тех, кто душой болеет за хлеб - пришло их время

Жатва - традиционно горячая пора. Это время для разбора проблемных вопросов прямо в хозяйствах, и оно никогда не ограничивается только уборочной кампанией. Ведь сельское хозяйство - конек в Беларуси, и оно для нас - хороший способ заработать. Мир лихорадит, а наш АПК в последние годы все больше приобретает очертания аграрного бизнеса, требующего новых подходов и трендов. И в поле можно увидеть не только механизаторов и водителей, но и агрономов.

"Сегодня все в поле, потому что хлеб - всему голова. Его надо убрать. Это время сильных, пришло их время. За ними будущее, за ними наша Беларусь, за ними шикарный каравай белорусского хлеба", - убеждена Нина Железнова, директор ОАО "Озерицкий-Агро".

Специальный репортаж проекта "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все