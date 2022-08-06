На белорусских полях можно часто увидеть тех, кто душой болеет за хлеб - пришло их время

Жатва - традиционно горячая пора. Это время для разбора проблемных вопросов прямо в хозяйствах, и оно никогда не ограничивается только уборочной кампанией. Ведь сельское хозяйство - конек в Беларуси, и оно для нас - хороший способ заработать. Мир лихорадит, а наш АПК в последние годы все больше приобретает очертания аграрного бизнеса, требующего новых подходов и трендов. И в поле можно увидеть не только механизаторов и водителей, но и агрономов.