3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На белорусских полях можно часто увидеть тех, кто душой болеет за хлеб - пришло их время
Жатва - традиционно горячая пора. Это время для разбора проблемных вопросов прямо в хозяйствах, и оно никогда не ограничивается только уборочной кампанией. Ведь сельское хозяйство - конек в Беларуси, и оно для нас - хороший способ заработать. Мир лихорадит, а наш АПК в последние годы все больше приобретает очертания аграрного бизнеса, требующего новых подходов и трендов. И в поле можно увидеть не только механизаторов и водителей, но и агрономов.
"Сегодня все в поле, потому что хлеб - всему голова. Его надо убрать. Это время сильных, пришло их время. За ними будущее, за ними наша Беларусь, за ними шикарный каравай белорусского хлеба", - убеждена Нина Железнова, директор ОАО "Озерицкий-Агро".
Специальный репортаж проекта "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов