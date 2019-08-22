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На Белорусской АЭС завершилась миссия МАГАТЭ. Эксперты высоко оценили безопасность на станции
Сегодня на Белорусской АЭС завершилась миссия МАГАТЭ. Она длилась три недели. Эксперты высоко оценили безопасность на Белорусской атомной станции. Особо отметили надежную систему аварийного оповещения населения в случае возникновения радиологической и других аварий. Да и в целом претензий к безопасности нашей атомной станции у профильных международных специалистов нет. Что же касается завоза ядерного топлива, то его поставка ожидается уже этой осенью. Так что же сегодня на Белорусской АЭС накануне запуска и какие рекомендации внесли эксперты МАГАТЭ по итогам своего визита, знает Юлия Гризунт.
Белорусская АЭС готовится к запуску
Сегодня строительство первого энергоблока почти завершилось. Ведутся пусконаладочные работы. На втором ведется монтаж основного и технологического оборудования. Последние три недели здесь работали эксперты МАГАТЭ, которые проверяли готовность станции к запуску, и убедились в высокой безопасности БелАЭС.
Всего в миссии 15 экспертов из восьми стран. Причем доступ на все площадки станции, как и к документам, у иностранных специалистов был неограничен. Что еще раз подчеркивает: Беларусь ответственно подходит к возведению такого рода объекта и больше всего заботится о безопасности БелАЭС. Что, впрочем, отмечают и представители международной миссии.
Эксперты отмечают надежность системы аварийного оповещения населения в случае возникновения радиологической и других аварий
Следующая миссия МАГАТЭ прибудет в начале следующего года
Уже в ближайшее время специалисты станции тщательно проанализируют рекомендации и предложения экспертов МАГАТЭ. И разработают соответствующие планы по их реализации. К слову, рекомендации этой миссии будут не менее актуальны и при подготовке к запуску второго энергоблока.
Следующая миссия МАГАТЭ прибудет в начале следующего года. И станет контрольной по завершению главной стройки страны.
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