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На Белорусскую АЭС доставили ядерное топливо для первого энергоблока

На станции обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования и персонала. По техрегламенту специалисты Белорусской АЭС совместно с генеральным подрядчиком обеспечат приемку топлива и проведение его входного контроля.

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