На белорусскую реальную зарплату можно купить больше, чем на реальную зарплату в других странах СНГ

Таковы данные исследования экспертов Высшей школы экономики России. Ученые сравнили заработок, цены, уровень инфляции и стабильность валюты в странах Содружества, в Восточной Европе, Китае и Бразилии. Выяснилось, что покупательская способность нашей зарплаты по факту 1648 долларов США. Здесь надо сразу пояснить. Столько мы бы потратили за потребительскую корзину - набор каждодневных продуктов и услуг - в Европе. Для сравнения в России эта цифра составляет 1640 долларов.