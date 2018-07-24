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На белорусскую реальную зарплату можно купить больше, чем на реальную зарплату в других странах СНГ
Таковы данные исследования экспертов Высшей школы экономики России. Ученые сравнили заработок, цены, уровень инфляции и стабильность валюты в странах Содружества, в Восточной Европе, Китае и Бразилии. Выяснилось, что покупательская способность нашей зарплаты по факту 1648 долларов США. Здесь надо сразу пояснить. Столько мы бы потратили за потребительскую корзину - набор каждодневных продуктов и услуг - в Европе. Для сравнения в России эта цифра составляет 1640 долларов.
После Беларуси и России в списке по покупательской способности реальных зарплат Казахстан и Азербайджан. Значительно ниже позиции в Украине. В Восточной Европе от нас отстают Болгария и Румыния.
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