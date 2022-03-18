На Белорусскую валютно-фондовую биржу пришел китайский юань

Белорусская валютно-фондовая биржа начала торговать китайскими юанями. Как отметили в Нацбанке, основная цель - повысить эффективность использования национальных валют во внешнеэкономических расчетах за счет снижения издержек участников валютного рынка. Торги по паре китайский юань - белорусский рубль будут проходить аналогично торгам основными валютами: в режиме непрерывного двойного аукциона с расчетами в день заключения сделки.