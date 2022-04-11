Импортозамещение, поиск новых рынков сбыта продукции - задачи для предприятий (в том числе для промышленных гигантов страны) непростые, учитывая западные санкции и давление извне на Беларусь. Но диверсификация всегда была приоритетной для любого производства. Появились новые надежные партнеры, вырос экспорт, за ним и объемы производства. На Белшине за год выпущено свыше 4 млн шин, апродали за рубеж почти на 700 млн рублей. Андрей Ястребов продолжит.





Новые шины для сельхозтехники

До 38 тыс. шин в месяц для любой сельскохозяйственной техники. Причем, не только отечественных моделей. Завод крупногабаритных шин наращивает объемы производства. Два новых сборочных комплекса китайского производства (их установили за эти два года), новое вулканизационное оборудование, а еще контракт с Россельмашем в этом году дадут 16,5 % прироста. Ставка в том числе на новинку - шины 25-29 дюймов.

Павел Луцкевич, директор завода КГШ ОАО "Белшина":

Это гарантирует новые рынки сбыта. До Белшины на постсоветском пространстве никто не выпускал подобную продукцию. Уже есть спрос.

Шины для легкового автомобилестроения

Завод массовых шин. Километровые конвейерные линии, с которых ежегодно сходит до 4 млн шин всех типоразмеров. А это более 160 как комбинированных, так и ЦМК-конструкций. В том числе премиум-класса для легковых автомобилей, а еще грузовых МАЗов, КамАЗов. Линии загружены максимально, производство не останавливается даже ночью. Все для того, чтобы обеспечить отечественных автолюбителей, в том числе "Белджи".

Юрий Русецкий, директор завода массовых шин ОАО "Белшина":

Спрос на белорусские шины растет

В целом в этом году на предприятии готовят к постановке на серийное производство 18 новых моделей шин. Что касается присутствия на отечественном рынке, если ранее доля составляла чуть более 27 %, то к 2026 году эту цифру планируют увеличить почти вдвое.

Рассчитывают на Белшине и на производство сверхкрупногабаритных шин. Кстати, для самых больших самосвалов в мире.

Самая большая шина в мире R-63 (ее высота свыше 4 метров) уже в этом году отправится в горы на Урал. Всего же за год на заводе выпустили более 31 тыс. шин, в том числе самую ходовую в России и Казахстане - 51 дюйм - для самосвалов грузоподъемностью 130 тонн. И, конечно, для БелАЗов.

Андрей Гурин, начальник конструкторско-технологического отдела завода СКГШ ОАО "Белшина":

Правительство Беларуси одобрило стратегическую программу развития Белшины, разработанную совместно с ведущими мировыми компаниями. Цифровизация, улучшение характеристик шин по акустическому комфорту, индексу скорости и нагрузки. Планов много, но что касается сырьевой базы в сегодняшних условиях? Хватит ли?

Андрей Бунаков, генеральный директор ОАО "Белшина":