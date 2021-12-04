На благо урожая: треть сельхозземель в Беларуси - мелиорированные

Сохранить тысячи гектаров и улучшить плодородие земель. Мелиорация - в том числе залог стабильного урожая. На осушенных болотах в Беларуси находятся более трети сельхозугодий. Вклад в каравай весомый. Но чтобы получать урожай и дальше, важно поддерживать состояние участков. При необходимости реконструировать гидротехнические сооружения.

О водном балансе - Елена Витко.



Более 7,5 тысячи гектаров. Такая площадь сельхозугодий в хозяйстве "Чырвоная змена" Любанского района. Вырастить урожай здесь - целая наука: 75 % земель - торфяно-болотная почва.



Чтобы всходы не тонули в воде, здесь еще полвека назад провели гидротехническую мелиорацию. Долгое время это позволяло собирать богатый урожай, но 2-3 года назад земельный вопрос снова всплыл. В этом сезоне с участка, например, с трудом убрали рапс. И чтобы в следующем избежать проблем, взялись за реконструкцию дренажной системы.











Схема Любанского района. Цветом выделены участки, где проводилась реконструкция. За последние 5 лет реконструировали и ввели в эксплуатацию около 4,5 тысячи га. Оранжевым цветом отмечены участки, где будет реконструкция. Владимир Жартун, директор Любанского предприятия мелиоративных систем





Только в Любанском районе водный баланс предстоит восстановить на площади в 9 тысяч гектаров. По стране же эта цифра в 30 раз больше. Объемы серьезные, их нельзя потерять из общего севооборота. Об этом говорит и глава государства. Мелиорация, содержание земель и повышение их плодородия - задача стратегической важности.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Сохранение плодородия земель и вообще сохранение земель - это святая обязанность государства. Надо определить за зиму все источники финансирования. Это не чистая мелиорация, а восстановление того, что не делали годами, десятилетиями. Каналы вырыли, дренаж положили и забыли. 60 лет прошло, природа начала отвоевывать эти земли. Надо начинать этим заниматься по-государственному. Владимир Жартун, директор Любанского предприятия мелиоративных систем





В плену болот когда-то был и этот участок. Сейчас же от каждого из 170 гектаров ждут отдачу. Чтобы вместо дикорастущих кустарников здесь появились агрокультуры, провели очистку сети, вырубили заросли, удалили корни, сейчас восстанавливают акватоннели.

Работы на этом участке завершаются, остается положить дренаж. Старый керамический, как мы видим, износился и не выполняет своих функций. Сейчас же осушать почву будут с помощью полиэтиленовых труб.



Укладывать дренаж помогает такая спецтехника - в час проходит около 100 метров. Всего же по плану реконструировать нужно 30 километров подземных лабиринтов.



Служить такая система будет лет 50, не меньше. Из плюсов и сохранность земельных ресурсов. Т.е. не нужно выкапывать каналы - хозяйства смогут пользоваться всем полем. Что касается открытых систем, они требуют внимания не меньше. Чтобы вода циркулировала, искусственные русла нужно очищать от ила, грязи и растительности.

Почти 30 лет умело управляет ковшом Олег Шаргун. Машинист экскаватора отвечает за бесперебойное движение влаги в почве.





В Минской области 708 тысяч га осушенных земель, из них 596 тысяч га - сельхозугодья. С мелиоратора всегда был спрос. Мы должны вести работу под свою ответственность - затрачены государственные деньги, чтобы потом была польза, чтобы хозяйства могли обрабатывать наши земли и получали урожай.

Андрей Рыхлицкий, заместитель гендиректора ГУ "Объединение Минскмелиоводхоз"





Сейчас мелиоративная система в нашей стране растянулась на 165 тысяч километров открытых каналов, под землей же миллион километров дренажной сети. Работают сотни насосных станций и гидросооружений. Все, чтобы понижать уровень грунтовых вод и избежать застоя поверхностных. В случае же засухи комплекс позволяет использовать влагу на благо урожая.