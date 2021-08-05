На БНБК осуществляется инновационная переработка зерна

Большой спрос сегодня и на продовольственную пшеницу. Ее перерабатывают на новейшем мукомольном производстве Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Заводы БНБК (совместный проект с Китаем) находятся в Пуховичском районе. Сегодня туда приезжают зерновозы с урожаем из Могилевской области, а в перспективе все регионы обеспечат БНБК сырьем. Кстати, сама мука - первый этап большого биотехнологического цикла. Финальный продукт - это незаменимые аминокислоты, которые влияют на увеличение мясо-молочного производства агропромышленного комплекса.