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На БНБК осуществляется инновационная переработка зерна
Большой спрос сегодня и на продовольственную пшеницу. Ее перерабатывают на новейшем мукомольном производстве Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Заводы БНБК (совместный проект с Китаем) находятся в Пуховичском районе. Сегодня туда приезжают зерновозы с урожаем из Могилевской области, а в перспективе все регионы обеспечат БНБК сырьем. Кстати, сама мука - первый этап большого биотехнологического цикла. Финальный продукт - это незаменимые аминокислоты, которые влияют на увеличение мясо-молочного производства агропромышленного комплекса.
Всего только в структуре биотехнологического производства к концу года на полную мощность выйдут 14 объектов корпорации. К этому моменту в БНБК появятся еще полтысячи новых рабочих мест.
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