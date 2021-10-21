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На Борисовдреве увеличивают поставки на экспорт тонких плит МДФ и фанеры

Свою эффективность показывают и актуальные инвестпроекты в сфере деревообработки. На Борисовдреве увеличивают поставки на экспорт тонких плит МДФ и фанеры. Повышенный спрос диктует бум на строительном рынке стран-соседок.

Само предприятие после модернизации вышло на положительную рентабельность. О второй молодости промышленного гиганта более чем с вековой историей - Алексей Кондратенко.


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