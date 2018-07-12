На Брест обрушились сильные ливни и град

Брест сегодня оказался в воде. Сильные ливни и град обрушились на областной центр. За день выпало 54 миллиметра осадков. Видимость на дорогах ухудшилась. Водители не просто снижали скорость, но и останавливались на обочинах. Ливневки не справлялись с таким количеством воды. Непросто приходилось и пешеходам. Они вынуждены были передвигаться по колено в воде.