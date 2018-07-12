ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

На Брест обрушились сильные ливни и град

Брест сегодня оказался в воде. Сильные ливни и град обрушились на областной центр. За день выпало 54 миллиметра осадков. Видимость на дорогах ухудшилась. Водители не просто снижали скорость, но и останавливались на обочинах. Ливневки не справлялись с таким количеством воды. Непросто приходилось и пешеходам. Они вынуждены были передвигаться по колено в воде. 

Завтра во второй половине дня по западу Беларуси из-за гроз объявлен оранжевый уровень опасности. Местами возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Днем в отдельных районах страны возможен град.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все