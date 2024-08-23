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На Брестчине в планах заготовить 4,5 млн т кукурузы на силос
В Брестской области стартовала массовая уборка кукурузы на силос. Под основу кормовой базы для животных здесь отвели более 195 тыс. гектаров. Сегодня урожайность на уровне прошлого года - более 260 ц/га.О заготовке самого полезного микса для крупного рогатого скота- в следующем сюжете.
В этом году кукуруза хорошая, наполненная,початокдостойный. Везде 100 % выполнено по зерну. Влажность экологическая зерна на сегодняшний момент 45-48 %, я думаю, будет. Спелость хорошая. Поэтому необходимо убирать 100 % на силос.
Внынешнемагросезоне к уборке кукурузы на силос приступили на неделю раньше обычного. В хозяйстве "Жабинковский" за работой опытныйпотомственный аграрийАндрей Лисовский.Всельское хозяйствопришелпомощникомотцаеще будучи третьеклассником.
В сельском хозяйстве все работали: и родители, и бабушки-дедушки, и я с детства тоже. Отец научил, вот и работаю, тружусь. Все для чего? Чтоб было все: и хлеб, и молоко, и мясо. Чтобы жили, ели.
Работаютаграриипредприятияв поле весь световой день. В сутки заготавливают по тысяче тонн силоса. Урожайность зеленой массы радует- около 400 ц/га.
Кукуруза -основа кормовой базы крупного рогатого скота
Накультуру здесь ежегодно хорошие виды. Она неплохо переносит изменение климата. И что особенно важно - обладает богатым содержание питательных элементов, необходимых для правильного рациона животных. Поэтому кукуруза - основа кормовой базы.
И урожайность, и сама кукуруза намного лучше, чем в прошлом году.Погодные условия в этом году диктуют нам ранние сроки уборки, так как она очень быстро просыхает. Поэтому надо наращивать темпы уборки, побыстрее убирать и заложить ее на силос технологически.
Свозят зеленую массу в специальные траншеи, где укладывают на хранение, строго соблюдая технологии. Особое внимание уделяют влажности. Она не должна быть ниже 60 и более 70 %.
Сзапасомдля своих животных здесь планируют заготовить29 тыс. т силоса. К слову, молоко на предприятии получают класса "экстра".В сутки каждая буренкадает от 20 до 35 литров.
70 % в рационе животного преобладает силос. Остальное - концентраты и сенаж.1820 - это дойное стадо и 5 180 всего поголовья крупного рогатого скота. У нас на откорм быки и телочки на воспроизводство - молодняк.
Аграриям только Брестской области необходимо убрать около 200 тыс. гектаров кукурузы на силос. Заготовить планируют почти 4 млн 800 тыс. т этой зеленой массы. Сегодня ее урожайность на уровне прошлого агросезона- 260 ц/га.