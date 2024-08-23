На Брестчине в планах заготовить 4,5 млн т кукурузы на силос

В сельском хозяйстве все работали: и родители, и бабушки-дедушки, и я с детства тоже. Отец научил, вот и работаю, тружусь. Все для чего? Чтоб было все: и хлеб, и молоко, и мясо. Чтобы жили, ели.

Андрей Лисовский, комбайнерОАО "Жабинковский"