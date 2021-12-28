На БУТБ аккредитован новый брокер из России

На Белорусской универсальной торговой бирже аккредитован новый брокер из России. У новичка свой торговый портал по лесопромышленной тематике. Благодаря такому участнику биржа станет еще более привлекательной для российских лесников. Сегодня на бирже аккредитовано свыше пятидесяти брокерских организаций, в том числе 13 нерезидентов из девяти стран. На долю биржевых брокеров приходится порядка 40 % биржевого товарооборота.